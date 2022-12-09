تزايد الضّغوط لانتخاب رئيس!

كشف النائب سجيع عطية أن “الضغوط بدأت تتركز أكثر من الماضي لانتخاب رئيس للجمهورية، وأن الحدث السياسي الأبرز الذي ‏سجل ان الفريق العوني تخلى بالكامل عن فكرة التصويت للورقة البيضاء، ونواب تكتل لبنان القوي تعمدوا توزيع الأصوات على كافة ‏المرشحين بمن فيهم النائب ميشال معوض، وكي لا تحتسب الأصوات لصالحه تبين ان هناك اوراقا حملت اسم ميشال وأخرى معوض ‏ومجموعها أربعة أصوات”، معتبراً بأن “الفجوة بين التيار البرتقالي وحزب الله بدأت تتسع والتمايز بينهما واضح تماما‎”.‎

وبشأن تجديد رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة للحوار، رأى عطية، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن “تحويل الجلسة ‏الى حوارية يتوقف على مدى تجاوب الكتل المسيحية مع هذه الدعوة، واللافت أن تكتل الجمهورية القوية أبدى استعداده للحوار شرط ‏أن يكون ذلك تحت قبة البرلمان. أما التيار الوطني الحر فلم يحدد موقفه بعد لكنه على الأرجح لن يقاطع الحوار. وما حصل أمس كان ‏مجرد فشة خلق، ولا بد من تسوية كي تستقيم الأمور‎”.‎