الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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تصعيد نصرالله رسالة إيرانية مباشرة إلى بايدن

منذ 53 دقيقة

المجرم حسن نصرالله أمين عام مليشيا "حزب الله" اللبناني

الأنباء
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بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته الشرق الأوسطية من الأراضي المحتلة، حيث أطلق العديد من المواقف لا سيما على خط الاتفاق النووي مع إيران، بانتظار ما سيحمله بيان قمة جدة يوم السبت، في وقت تتجه الأنظار لبنانياً الى ما يمكن أن تتركه كواليس هذه الزيارة من تأثيرات على الملفات اللبنانية السياسية أولاً مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، وثانياً والأهم في ملف ترسيم الحدود البحرية، خصوصاً وأن آموس هوكشتاين يرافق بايدن في هذه الزيارة، فيما كان التصعيد الواضح من الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله رسالة إيرانية مباشرة إلى بايدن حيث أعلن أنه مستعد للحرب اذا ما اقتضى الأمر ذلك بالنسبة لما يريده من ملف النفط والغاز.

في المقابل عوّلت مصادر مراقبة عبر “الأنباء”، على وجود هوكشتاين في عداد الوفد الرئاسي الأميركي، الأمر الذي قرأته اهتماماً بإنجاز المفاوضات، وإن كانت زيارته الأخيرة الى الأراضي المحتلة لم تؤت بثمارها المطلوبة.

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