الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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تطوّرات إيجابية في ملف الترسيم... فهل يعود هوكشتاين؟

منذ ساعة واحدة
آموس هوكشتاين

آموس هوكشتاين

نداء الوطن
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بينما ستشكل إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في الذكرى الـ16 لحرب تموز 2006، مناسبة لترسيم “خطوط النار” مع إسرائيل غداة غارة “المسيّرات” على حقل كاريش، برزت خلال الساعات الأخيرة معطيات تشي بوجود “تطورات إيجابية” في مسار المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، بحيث نقلت مصادر مواكبة للملف أنّ “المسؤولين اللبنانيين تبلغوا رسائل من الأميركيين تؤكد اتجاه الأمور نحو إعادة استئناف جولات التفاوض في الناقورة في الفترة القريبة المقبلة بالاستناد إلى الطرح اللبناني الرسمي الذي حمله هوكشتاين إلى الإسرائيليين والذي ينطلق فيه لبنان من إحداثيات الخط 23 باعتباره خطاً تفاوضياً لحدوده البحرية الجنوبية”، من دون أن تستبعد المصادر أن تلاقي هذه الرسائل “ترجمات عملانية متسارعة في الأيام الآتية، قد تشهد قيام الوسيط الأميركي بزيارة مكوكية لبيروت فور انتهاء جولة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، بغية تكريس النوايا الإيجابية حيال عملية استئناف المفاوضات الحدودية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي”.

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