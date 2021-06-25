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تفلّت الأمن.. احذروا السرقات والجرائم

25 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 9:41 صباحًا
الجيش اللبناني - أرشيفية

الجيش اللبناني - أرشيفية

الشرق الأوسط
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أشار مصدر عسكري إلى أنّ القوى الأمنية في لبنان تتوقّع ارتفاع نسبة الحوادث الأمنية تماما كالسرقات والجرائم، مضيفاً في حديث مع “الشرق الأوسط”: “عادة ما يتمركز الجيش في المناطق التي تحصل فيها مشاكل أمنية، حيث يتمّ إرسال عديد أكبر، لكنّ الحال اليوم أنّ الأحداث في كل المناطق والعديد لا يكفي للمهمات الواسعة المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية والتي تعود أسبابها بشكل أساسي إلى الوضع الاقتصادي”.

ولفت المصدر إلى أنّ هناك جهوداً حثيثة تبذل على صعيد مكافحة التهريب إذ يتم بشكل دائم توقيف مهربين ومصادرة كميات من المحروقات المهربة ولكن ما يبذل هو ضمن الإمكانات المتاحة والتي لا تعتبر كافية.

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