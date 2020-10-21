تقرير: إسرائيل تملك فرصة فريدة لتغيير تصورات لبنان عن حزب الله

نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” تقرير جديد تتطرق فيه للوضع السيء الذي يمر فيه لبنان تحاول فيه خلق حالة استجابة إيجابية لدى اللبنانيين الغاية منها الإشارة إلى أن حزب الله هو أحد الأطراف الرئيسية وراء الأوضاع الصعبة والسيئة التي تمر بها البلاد.

وجاء في التقرير الذي ترجمه موقع صوت بيروت إنترناشونال بأن انفجار بيروت والاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان يغيران وجهات النظر تجاه حزب الله داخل البلاد.

وأضاف التقرير: أصدر العديد من مسؤولي المخابرات السابقين في جيش الدفاع الإسرائيلي تقريراً من خلال معهد الدراسات الوطنية للأوراق المالية (INSS) يوم الثلاثاء يشير إلى العديد من الفرص التاريخية والفريدة المتاحة لإسرائيل في هذه اللحظة لتغيير كيف يُنظر إلى حزب الله في لبنان وفي جميع أنحاء العالم.

وقد أعد التقرير ضابطا استخبارات سابقان تابعان لجيش الدفاع الإسرائيلي الكولونيل ديفيد سيمان-توف والكولونيل ومسؤول مجلس الأمن القومي أورنا مزراحي ، فضلاً عن مسؤول مكافحة الإرهاب في مكتب رئيس الوزراء السابق يورام شفايتزر.

وفقاً للتقرير، “إنّ الصراع السياسي المعرفي هو جزء من الحملة التي شنتها إسرائيل بهدف إضعاف حزب الله وكبح نشاطه ضد إسرائيل”.

وقال المؤلفون إن “الحملة المعرفية الإسرائيلية تهدف إلى التأثير على السكان اللبنانيين ، وبالتالي زيادة الضغط على المنظمة والرأي العام الدولي والدول العربية وقيادة حزب الله”.

وهناك حدثان رئيسيان استند إليهما التقرير ليقول إن إسرائيل قد يكون لها بالفعل انفتاح أكبر بكثير على التقدم أكثر من أي وقت مضى في الذاكرة الأخيرة وهما التفجيرات الكارثية الأخيرة في لبنان ، والتي ألقى الكثيرون باللوم عليها على حزب الله ، والمفاوضات المعلنة حديثاً بين لبنان وإسرائيل حول تقاسم الموارد البحرية.

وبسبب الانتقادات الحالية واسعة النطاق لحزب الله في لبنان ، قال التقرير إن زعيم حزب الله حسن نصر الله ” حساس بشكل خاص للادعاءات بأن منظمته تعرّض المدنيين للخطر في لبنان من خلال استخدامهم كدروع بشرية أثناء تخزين المتفجرات في البيئات المدنية ، وبالتالي خلق قنبلة موقوتة.”

وقد ارتفع هذا الانتقاد بعد الانفجار المميت الذي وقع في ميناء بيروت في 4 آب / أغسطس ، والذي قتل فيه حوالي 200 شخص وأهلك أجزاء كبيرة من المدينة.

أدت الانفجارات الإضافية في 22 سبتمبر و 9 أكتوبر و 10 أكتوبر إلى زيادة الشعور العام بالقلق في بيروت.

وقد تضمنت المرحلة الحالية من الحملة المعرفية لنزع الشرعية عن حزب الله خطاب رئيس الوزراء نتنياهو للأمم المتحدة الذي كشف مخزونات حزب الله من الأسلحة وسط السكان المدنيين في قلب بيروت ومحاولات المنظمة لإنكار ذلك في نفس المساء.

ورد حزب الله على الفور على خطاب نتنياهو بجولة في أحد المواقع لدحض الاتهامات ، مدعياً أن مصنع الصواريخ كان في الواقع ورشة مدنية.

ومع ذلك ، قال التقرير إن “جيش الدفاع الإسرائيلي استخدم في وقت لاحق صوراً التقطت خلال جولة في المصنع لإثبات أن المعدات الموجودة في ورشة العمل كانت تستخدم لتصنيع الصواريخ ، كما حدد “مدير المصنع” كعضو في حزب الله.”

وقال رئيس التحليل الاستخباراتي السابق لجيش الدفاع الإسرائيلي العميد دورون شالوم مؤخراً لـ يديعوت أحرونوت إن الحدث أحرج حزب الله إلى حد كبير ، وأظهر التفوق الاستخباراتي لإسرائيل.

أما العنصر الرئيسي الآخر الذي يساعد جهود إسرائيل فيما يتعلق بـ “حزب الله” فهو أن المفاوضات حول وضع علامات على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد بدأت ، بعد انهيار الأنظمة الاقتصادية والسياسية والصحية في لبنان.

كل هذا يحدث في ظل أزمة الفيروس التاجي التي ضربت معظم البلدان ، لكنها جعلت لبنان على ركبتيه اجتماعياً واقتصادياً إلى درجة أكبر.

إن المفاوضات البحرية ” تعطي إسرائيل فرصة لإيصال رسائل إيجابية حول المزايا المتوقعة للبنان ومواطنيه إذا تخلوا عن العداء الذي يمليه حزب الله ، والذي تدفعه أيضاً المصالح الأجنبية ، لصالح الحوار السياسي والاقتصادي الذي يهدف إلى حل النزاعات البحرية والبرية الإقليمية.”

حاول حزب الله التقليل من شأن المفاوضات باعتبارها ضيقة وعملية ، خوفاً من أي تأثير على الزخم نحو التطبيع مع إسرائيل.

بينما حققت إسرائيل بعض النجاح مؤخراً في إقناع الدول الأخرى بأن حزب الله متورط في شبكة إرهابية دولية.

وأشار التقرير إلى أن ألمانيا انضمت مؤخراً إلى المملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة ودول أخرى في أمريكا اللاتينية والخليج في تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.

و تعمل إسرائيل على إقناع الاتحاد الأوروبي إلى تبني نفس الموقف.

وقال التقرير إن ” التوجه في هذا الاتجاه جارٍ أيضاً في فرنسا ، التي امتنعت حتى الآن عن تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية بسبب علاقاتها التقليدية مع لبنان.”

وعلاوة على ذلك ، أشار التقرير إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد في 27 أيلول / سبتمبر حزب الله لكونه شريكاً في منع تشكيل حكومة جديدة في لبنان ، وأعلن أن الجماعة “لا يمكن أن تكون في الوقت نفسه جيشاً وحزباً سياسياً على حد سواء.”

من ناحية أخرى ، تجنبت فرنسا في السنوات الأخيرة المواجهات الدبلوماسية الكبرى.

واعترف التقرير بأن ” جهود إسرائيل للتأثير على السكان اللبنانيين لم تحقق سوى نجاح جزئي. لأنه من الصعب بشكل خاص التأثير على السكان الشيعة ، الموالين لحزب الله.”

وقال التقرير “لكن قسماً آخر من عموم السكان ، الذين تأثروا بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان ، يعارضون بشدة أيضاً رسائل إسرائيل ، ويواصلون اعتبار إسرائيل عدواً مسؤولاً عن معاناتهم”.

وكُتب في التقرير أيضاً أنه على الرغم من هذه الصعوبات ، “أصبحت الحملة المعرفية التي تشنها إسرائيل في لبنان بشكل عام ، وخاصة ضد حزب الله ، ذات أهمية متزايدة الآن.”

وخَلُص التقرير إلى أن ” الوضع الصعب في لبنان من المرجح أن يؤدي إلى استجابة أكثر إيجابية بين الجمهور اللبناني الذي يتحمل وطأة الأزمة على الرسالة التي مفادها أن حزب الله هو أحد الأطراف الرئيسية التي يجب إلقاء اللوم عليها.”