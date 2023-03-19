تكتّم في باريس.. هل من اجتماع خماسيّ مرتقب؟

كل الكلام السياسي في لبنان يبدو باهتًا أمام الاحتقان الاجتماعي مع انهيار العملة الوطنية مقابل الارتفاع الصاروخي للدولار في السوق السوداء، حيث تخطى سعر الدولار عتبة الـ 110 آلاف ليرة أمس. وبذلك، تكون قد خسرت قيمتها بنسبة 110 في المئة.

سياسياً، اتجهت الأنظار في الساعات الماضية إلى العاصمة الفرنسية، حيث عقد اجتماع فرنسي ـ سعودي على مستوى سفراء ومستشارين، ضم عن السعودية كلاً من المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري، وعن فرنسا مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل.

التكتم أحاط بمجريات الاجتماع المنعقد غداة تبدّل كبير في المشهد الإقليمي تمثّل في الاتفاق السعودي ـ الإيراني، كما بالأسباب التي دعت إلى اقتصار اللقاء على الفرنسيين والسعوديين من دون سواهم من أعضاء اللقاء الخماسي. غير أنّ مصادر إعلامية فرنسية كشفت لـ”القبس” أن الاجتماع يمهد لاجتماع خماسي لم يحدد موعده.