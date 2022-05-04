تكليف شرعي انتخابي للشيعة: ماذا بقي من الاستحقاق؟!

في خطبته لمناسبة عيد الفطر امس، دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الناخبين، وبالحرف الواحد، الى التصويت للوائح “الثنائي الشيعي” وحلفائهما في الاستحقاق الانتخابي المرتقب. هو قال: اليوم المعركة ليست معركة تعيينات إدارية وأمنية وحصص، بل معركة نظام طائفي يجب دفنه لصالح نظام المواطنة، أما أم المعارك، فتبدأ من تطهير وتحرير القرار السياسي والإداري عبر صناديق الاقتراع. وسنقول نعم كبيرة جداً للائتلاف الوطني الذي يتشكل من الثنائي الوطني وباقي شركائه، والموقف الديني والوطني محسوب بدقة.

ولم يكتف قبلان بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، بتحديد الخيار للمقترعين الشيعة، بل ذهب ابعد، فلجأ الى “تكليف شرعي” انتخابيا، مستخدما فيه أدبيات الحلال والحرام، قائلا: الاستحقاق الانتخابي عبادة كبرى، وفريضة وطنية وأخلاقية ودينية حاسمة، والتردد ممنوع؛ بل حرام، وترك المعركة الانتخابية حرام، والورقة البيضاء حرام؛ لأن البلد والسلطة أمانة الله، إياكم أن تضيعوها، ومن يعتزل المعركة الانتخابية إنما يعتزل أكبر فرائض الله.

صحيح ان المراجع الروحية كلّها دخلت في الاسابيع والايام الماضية على الخط الانتخابي، داعية المواطنين الى الاستفادة من الفرصة التي تمثلها الصناديقُ للتغيير والخروج من الواقع الحالي المرير، الا ان ايا من هذه القيادات لم تطلب من الناس التصويت لاحزاب سمّتها بالمباشر، كما فعل قبلان. بل ان المرجعيات هذه طالبوهم بالتصويت للقادرين على صون السيادة والحرية وعلى المحافظة على هوية لبنان الثقافية والعربية وللقادرين على الاصلاح وكشف الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ وعلى استعادة الاموال المنهوبة… وهم أبقَوا دعواتهم هذه في الاطار العام التوجيهي “الناصِح” للبنانيين، لا “المُلزم” لهم.. اما قبلان، فانفرد بحسم الخيار للناخبين على طريقة “ما تفكّر نحنا منفكر عنك”، وفق المصادر.

انطلاقا من هنا، وبعد هذا التكليف الشرعي الذي يُضاف الى ترهيب المرشحين الشيعة الأحرار والاعتداء عليهم وتخوينهم ومناصريهم.. ماذا بقي من الانتخابات ومعناها وهدفها في المناطق الشيعية، واين هيئة الاشراف على الانتخابات مما يجري على ارض الواقع؟