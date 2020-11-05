استمع لاذاعتنا

توافق على حسم توزيع الحقائب السيادية والاساسية

منذ 16 دقيقة
تشكيل الحكومة

تشكيل الحكومة

A A A
طباعة المقال

كشفت مصادر لـ”الجمهورية” انّ اتصالات مكثفة سبقت لقاء الاثنين، اعادت فتح ثغرة في جدار التأليف، برزت فيها مساعٍ بذلها الرئيس بري على اكثر من خط، وتحديداً مع الرئيس المكلّف، وكذلك اتصالات على خط “حزب الله” – بعبدا – “التيار الوطني الحر”، أفضت الى تضييق مساحة التباينات، وبالتالي الى زيارة الحريري الى بعبدا وعقد لقاء مطوّل مع رئيس الجمهورية، وُصف بالأكثر ايجابية من اللقاءات السابقة. أمكن خلاله من حسم حجم الحكومة المصغّرة من 18 وزيراً، اضافة الى توافق على حسم توزيع الحقائب السيادية والاساسية على الطوائف.

    المزيد من الصحافة

    تشكيل الحكومة
    تعقيدات التأليف بالجملة… سرّ كبير يمنع تشكيل حكومة؟
    مجلس الوزراء
    مفاجآت حكومية بين لحظة ولحظة
    تشكيل الحكومة
    إسقاط المداورة بالحقائب “عالطريق”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    في حال فوز ترامب … هؤلاء المشاهير سيغادرون أميركا
    حزب الله وايران
    12 شرطاً أميركياً لتجميد العقوبات على “حزب الله” وإيران
    صورة أرشيفة للبيت الأبيض تعود لعام (1901)
    رئيس الـ2020.. هل تصيبه (لعنة تيكومسيه) كما حصل لـ”7 رؤساء” أمريكيين قبله؟!