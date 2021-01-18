توجه لتمديد الإقفال العام أسبوعاً إضافياً

مع استمرار ارتفاع أعداد المصابين بوباء “كورونا” الذي يفتك باللبنانيين، وتالياً وصول المستشفيات إلى طاقتها القصوى، علمت “لسياسة” من مصادر موثوقة أن التوجه لدى المعنيين إلى تمديد فترة الإغلاق الشامل أسبوعاً إضافياً وربما أكثر، في ظل نصائح تلقتها لجنة كورونا الوزارية من خبراء وأطباء، على أن يجتمع مجلس الدفاع الأعلى في الأيام المقبلة، لتمديد فترة الإقفال، من أجل سلامة اللبنانيين.

في سياق منفصل، أعلن نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ عن أن “الإغلاق لمدة 11 يوما هو وقت غير كاف ويجب أن يكون 4 أسابيع، ونتوجه للناس ونترجاهم أخذ الإحتياطات لأن لا أماكن بالمستشفيات”.

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنه “نحتاج الى تسديد القسم الأكبر من مستحقات المستشفيات الخاصة، فتكلفة طبابة مرضى ​كورونا​ وزيادة أسرة كورونا لها تكلفة باهظة، ونحن كمستشفيات خاصة نقوم بالمستحيل من أجل الوصول الى ما نحن عليه بأسرة العناية الفائقة، فهناك 650 سرير عناية فائقة و2000 سرير عادي وأصلا هذا لا يكفي، ونحن وصلنا الى مرحلة لا نستطيع فيها استقبال المرضى العاديين، والمطلوب هو الدعم الإستثنائي كي تزيد المستشفيات عدد أسرتها، ونحن نحتاج الى 200 سرير عناية فائقة و500 سرير عادي، وكي نفعل ذلك نريد الأموال والطواقم التمريضية”.