رأى مسؤول الإعلام والتواصل في “القوات اللبنانية” شارل جبور أن جلسات الانتخاب الثلاثة السابقة أظهرت أن “هناك ثلاث قوى سياسية، فريق المعارضة السيادية التي تريد الانتخابات الرئاسية وتتبنى ترشيح النائب ميشال معوض الذي يخوض المعركة باسم واضح وبمواصفات واضحة أيضاً ومعروفة يجسدها من خلال مواقفه السيادية، وهناك فريق آخر لم يسمّ أي مرشح ويخوض الانتخابات بالورقة البيضاء هدفه الفراغ وتفريغ الحكومة والرئاسة التي تخوله انتزاع المزيد من المكاسب.
وهناك أيضاً فريق ثالث وهم نواب التغيير الـ13 الذين أظهروا من خلال الممارسة غيابا للخبرة، وتركيزهم لا يذهب باتجاه الهدف الوطني بل تسليط الضوء على حراكهم بتضييع الأهداف، فعوض ان يمدوا اليد الى فريق يستطيعون من خلاله كف يد “حزب الله” يفعلون العكس. وكل ما نأمله من هذا الفريق أن يضع وزناته مع المعارضة السيادية للوصول الى الاهداف المطلوبة”.
عليه يبدو أن جلسة الغد لن تحمل أي مفاجأة وستكون رقمًا إضافيًا في عداد الجلسات الرئاسية في ساحة النجمة، فيما سيبدأ العد العكسي للأسبوع الأخير في عهد ميشال عون لتطوى معه صفحة قاسية من تاريخ البلد مع كل ما حملته، لتبدأ بالتالي مرحلة شغور رئاسي باتت قاب أيام إذا لم يطرأ ما لم يكن بالحسبان.