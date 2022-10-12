الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جلسة انتخاب الرئيس بلا نواب لبنان القوي؟

منذ 4 دقائق
مقر مجلس النواب

مقر مجلس النواب

الأنباء
A A A
طباعة المقال

يتحضّر مجلس النواب لجلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية يوم غد الخميس، في ظل إعلان تكتل لبنان القوي مقاطعته، وذلك بسبب تزامن موعد الجلسة مع ذكرى 13 تشرين التي سيحييها التيار، علماً ان وفداً من الأخير كان قد زار البطريرك مار بشارة الراعي، وسلّمه ورقته الرئاسية.

تتجه الأنظار إلى النواب التغييريين الذين صوتوا في الجلسة الأولى لسليم إده، وما إذا كانوا سيغيّرون من موقفهم، خصوصاً وأنهم يجرون الاتصالات والاجتماعات المتواصلة مع الكتل للاتفاق على مرشّح.

في هذا المجال، كشفت النائب نجاة عون صليبا أن “الكتلة ستعقد مؤتمراً صحافياً اليوم تُعلن فيه مرشحها الذي ستصوّت له، علماً أن بات لدينا 3 مرشّحين نعمل عليهم، وهم ناصيف حتّي، صلاح حنين وزياد بارود”.

ولفتت في حديث لـ”الأنباء”، إلى أن “تواصلاً يجري مع الكتل لوضعها في أجواء هذه الأسماء، كما أننا مستعدون لفتح نقاش مع النائب المرشّح ميشال معوّض في حال أبدى انفتاحه واستعداده للتواصل مع الجميع من دون استثناء، لأن ذلك شرطاً من شروطنا”.

وتوقّعت صليبا أن تُعقد الجلسة رغم غياب نواب تكتّل “لبنان القوي”، لكن الأجواء تُشير إلى أن لا نتيجة فعلية في ظل غياب عدد كبير من النواب.

أحداث متسارعة تشهدها إذا أيام العهد الأخيرة قبل الدخول في مرحلة ما بعد 31 تشرين الجاري، وما يمكن أن تحمله معها من تطورات وتداعيات.

    المزيد من الصحافة

    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    بري: ألتزم بالأعياد الوطنية فقط... ولا شيء سيتغيّر
    مجلس النواب
    جلسة 13 تشرين: إستكشافيّة وتطلق العدّ التنازلي للفراغ!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
    الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال
    سرطان "كابوريا حدوة الحصان"
    بالفيديو.. دماء مخلوق بحري تنقذ أرواح الملايين!!
    شارل جبور
    شارل جبور عن حزب الله: يريد تهجير المسيحيين والسنّة والدروز لتشييع لبنان