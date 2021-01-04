جنبلاط: الواقع الصحي بلغ حداً خطيراً لا يحتمل المزايدات السخيفة

وجّه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط “التحية كل التحية” لموقف أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان الذي دعا فيه الحكومة الى عدم التذرع بعيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية لعدم اتخاذ القرار بالاقفال الفوري بعد التفشي المخيف للكورونا.

ولفت جنبلاط، في تصريح عبر جريدة الأنباء الإلكترونية، إلى أن وزير الصحة يقوم ضمن الإمكانات بجهده، محذرا الحكومة من محاولة تبرير تقصيرها في مهمتها بالمزايدة على الأرمن، فالواقع الصحي بلغ حداً خطيراً لا يحتمل المزايدات السخيفة.

يذكر أن جنبلاط كان قد تطرق عدة مرات لموضوع كورونا محذراً من خطورة الوضع.

وغرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”، وكتب سابقاً: “في بداية تفشي كورونا لجأنا في الحزب إلى تعقيم الأماكن العامة وتعميم الكمامات. انني مع العودة الى هذه الطريقة واعتمادها في القرى والمدن كجزء من التذكير بالخطر وعلى الدولة تعميم هذه التجربة وغالب المدن لا ينقصها إمكانات”.