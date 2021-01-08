يبرز في “التصعيد المدروس” من جهة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رأيان:

٭ الأول يقلّل من شأن وأهمية هذا الموقف ويدرجه في سياق تحسين شروطه في اللعبة السياسية وموقعه التفاوضي في الحكومة التي يشعر جنبلاط بأنه لا دور له فيها ولم يعطَ هامشا في اختيار الحقائب والأسماء، وإنما أُعطي وزارة الخارجية التي يعتبرها وزارة فارغة من المضمون والصلاحيات وتشكل عبئا وإحراجا في هذه المرحلة، وأن هناك من يعمل على حكومة الـ 20 وزيرا ليكون المقعد الدرزي الثاني من حصة طلال إرسلان.

جنبلاط لديه الكثير من الأسباب التي تدعوه إلى التذمر والاعتراض ورفع الصوت، وغير راضٍ عن كل المسار الحكومي، موزعا المسؤوليات على الرئيس عون الذي يفصّل الحكومة على قياس باسيل ومصالحه ودوره في المرحلة المقبلة، وعلى حزب الله، الذي يستنكف عن التدخل لدى عون والضغط عليه لتليين موقفه، لا بل يظهر له كل الدعم والتأييد، وعلى الرئيس الحريري أيضا الذي يحمّله مسؤولية أساسية لأن حساباته السياسية خاطئة، وطريقة إدارته للملف الحكومي غير موفقة.

لم يتأخر جنبلاط في التقاط الإشارات السياسية التي تنبئ بأن هناك معايير جديدة لتشكيل الحكومة تختلف عن حكومة الاختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية، ونصح الحريري عبر قنوات تواصل خاصة بالاعتكاف أو الاعتذار، لأن الحكومة لن تكون حكومته وحزب الله وعون لا يريدان لأي حكومة أن تكون صاحبة القرار.

وأوضح جنبلاط أنه لا ينقلب، وأن معايير التشكيل كلها لا تتلاءم مع طرح حكومة الاختصاصيين، لذلك قال إن المعايير الحالية تفرض عليه المطالبة بحصته لأنها معايير تشكيل حكومة سياسية بغطاء الاختصاص، وأن الحريري أحرج نفسه عندما سلم لحزب الله ونبيه بري بما يريدان، وكذلك لسليمان فرنجية، لكنه لم يفعل ذلك مع عون الذي قام بردة فعل عنيفة.

جنبلاط يقود تصعيدا مضبوطا ضد حزب الله ويحفظ خط الرجعة.

٭ الرأي الثاني يذهب في قراءة علامات الاستياء والقلق والتوتر عند جنبلاط الى أبعد من موضوع الحكومة، ويرى في التصعيد الجنبلاطي مؤشرا الى مخاطر المرحلة المقبلة التي تستوجب «إعادة تموضع»، وبالتالي، فإن موقف جنبلاط، الذي يبتعد أكثر فأكثر عن الحريري ويقترب عمليا من طرح وموقف جعجع في رغبته في الخروج من الحكومة ونصحه الحريري بالانسحاب يندرج في إطار قراءة شاملة وغير مريحة أجراها جنبلاط للأزمة واتجاهاتها.

ويرغب جنبلاط في الحفاظ على وتيرة العلاقات القائمة راهنا مع حزب الله، وهو يحرص على إيصال رسائل للحزب بهذا الخصوص، لا يريد المواجهة أو التصعيد، لكنه يعمد بين الفينة والأخرى الى رفع مستوى التصعيد الكلامي مع «حارة حريك» للتحفيز، وليس لخلق خطوط تماس ساخنة معها.