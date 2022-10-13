"جولة الرئاسة 2": المعارضة على مرشّحها و"الحزب" على خاطر باسيل!

بمثابة “كمالة عدد” ستكون الجولة الثانية من الاستحقاق الرئاسي لتمرير الوقت و”تمريك” جلسة جديدة في سجلّ عدّاد دعوات رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بانتظار انقضاء المهلة الدستورية والعبور نحو الشغور، ولعل الفائدة الوحيدة من هذه الجولة أنها ستسقط “الأوراق البيضاء” التي يواري رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل خلفها عورة العرقلة الرئاسية لألف حجة وحجة وآخرها التحجج بذكرى 13 تشرين للدفع باتجاه تطيير نصاب انعقاد جلسة الانتخاب الثانية، الأمر الذي رجحت مصادر نيابية أن تجاريه فيه قيادة “حزب الله” عبر إيعازها إلى كتلتها النيابية بالوقوف “على خاطر باسيل” ومؤازرته في لعبة تطيير النصاب، لكن لحسابات تتصل في جوهرها بعدم رغبة “الحزب” في المشاركة بجلسة انتخاب يغيب عنها نواب “التيار الوطني الحر” وستفضي بنتيجتها إلى تقليص “Score” الورقة البيضاء في صندوق الاقتراع مقابل ارتفاع حاصل أصوات مرشح المعارضة.

وإذ بدت معظم التقديرات السياسية مساءً تصب في خانة ترجيح فقدان النصاب اللازم لانعقاد الهيئة العامة اليوم، أكدت المعلومات على ضفة كتل وتكتلات قوى المعارضة أنها ستشارك بكامل عديدها النيابي في الجلسة الرئاسية الثانية “بمن في ذلك النواب الأربعة الذين اضطروا إلى التغيّب في الجلسة الأولى”، لترتفع حصيلة الأصوات لصالح مرشح المعارضة النائب ميشال معوّض إلى 40 صوتاً، على أن تبقى الأنظار متجهة إلى إمكانية رفع هذه الحصيلة في ضوء ما سيقرره عدد من النواب السنّة الذين تم التواصل معهم بغية نيل تأييدهم لترشيح معوّض، سيّما وأنّ الاتصالات والمشاورات التي جرت مع “النواب التغييريين” بيّنت أنهم حسموا خيارهم بعدم التوافق مع المعارضة على التصويت له.