الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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حالة ترقّب لعودة ميقاتي من الخارج

منذ 10 دقائق
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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تسود حالة ترقّبٌ لعودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من الخارج مطلع الأسبوع الطالع واحتمال قيامه بزيارة الى قصر بعبدا لاستكمال البحث في عملية تأليف الحكومة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وفي المواقف البارزة من التطورات، اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنّ “هناك إرادة تضرب عرض الحائط كل ما بني وكل ما يميّز لبنان من ثقافة”، مشدّداً على أنه “لا يحق لأي فئة أن تنصّب نفسها مكان جميع المرجعيات الدستورية وجميع المكونات اللبنانية وأن تُقرر مصير لبنان”. ودعا خلال عظته من قداس عيد القديس شربل في بقاعكفرا، أمس السبت، “جميع الأطراف إلى تعليق خلافاتهم وتركيز جهودهم على إيجاد الحلول الموضوعية وتسهيل تأليف حكومة وانتخاب رئيس جمهورية ضمن المهل الدستورية”. وتوجه الراعي للمسؤولين بالقول: “كفّوا عن مخالفة الدستور وشكّلوا حكومة فعّالة وانتخبوا رئيساً قادراً على التواصل مع الجميع”.

    المصدر :
  • النهار

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