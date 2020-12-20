حزب الله لعون وباسيل: وقوفي إلى جانبكما لا يبرر المطالبة بالثلث المعطل

أوضحت مصادر سياسية، لـ”الشرق الأوسط”، أن حزب الله تولى نقل اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون وبطلب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى من يعنيهم الأمر، حول التخلي عن المطالبة بالثلث المعطل، في مقابل إسنادهم وزارة الداخلية والعدل، من دون أن يبدي رأيه فيه، ما عدا أنه كان قد أبلغهما بأن لا مبرر لحصولهما على الثلث الضامن إلا إذا كانت ثقته بحليفه – أي الحزب – مفقودة، مع أنهما يعرفان جيداً بأنه لن يتخلى عنهما في الشدائد كما في السابق.

وبكلام آخر، فإن حزب الله طمأن عون وباسيل بأن وقوفه إلى جانبهما لا يبرر تمسكهما بالثلث الضامن؛ خصوصاً أن الحزب يحثهما على تسهيل تشكيل الحكومة؛ لأن الوضع إلى مزيد من التأزم، ولم يعد يُحتمل، وبات في حاجة إلى توفير الحلول، لرفع الضغوط التي يتعرض لها من حاضنته الشعبية.​