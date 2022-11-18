حنكش: الفولكلور الانتخابي مستمر... وماضون بدعم معوض ‏

اعتبر عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أن “الفولكلور الانتخابي ‏مستمر طالما هناك فريق يتحصن وراء اجتهاد دستوري مفاده أن الدورة ‏الثانية تتطلب أكثرية الثلثين”.‎

ورأى في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أن “جواب الرئيس نبيه بري في ‏الجلسة لم يكن مقنعا بالنسبة لنا حتى أنه لم يجب على سؤالنا”، مؤكداً ‏الاستمرار بدعم النائب ميشال معوض إلى “أن يعي النواب المترددون ‏خطورة موقفهم. ولا حل لهذه المشكلة الا باعتماد الطريقة المتبعة في ‏الفاتيكان بعدم الخروج من قاعة الاجتماع إلا بعد انتخاب البابا”.‏

وشدّد حنكش على “المضي بدعم معوض بانتظار أن يسمي الفريق الآخر ‏مرشحه. فإما ان نذهب الى المنافسة وكل فريق ينتخب مرشحه أو أن ‏نتفاهم على مرشح آخر، ونحن على استعداد للسير بأي مقاربة أخرى”، ‏معتبراً أن “الفريق الآخر لم يسمّ مرشحه بعد إفساحًا في المجال للتفاهم ‏مع النائب جبران باسيل على مرشح بديل عنه. لكن المشكلة لدى هذا ‏الفريق أن كل واحد فيهم يرى أنه الأصلح لخوض الانتخابات، وهذا ما ‏يسمى بصراع أهل البيت‎”.‎