حنكش: الفولكلور الانتخابي مستمر... وماضون بدعم معوض ‏

اعتبر عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أن “الفولكلور الانتخابي مستمر طالما هناك فريق يتحصن وراء اجتهاد دستوري مفاده أن الدورة الثانية تتطلب أكثرية الثلثين”.
ورأى في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أن “جواب الرئيس نبيه بري في الجلسة لم يكن مقنعا بالنسبة لنا حتى أنه لم يجب على سؤالنا”، مؤكداً الاستمرار بدعم النائب ميشال معوض إلى “أن يعي النواب المترددون خطورة موقفهم. ولا حل لهذه المشكلة الا باعتماد الطريقة المتبعة في الفاتيكان بعدم الخروج من قاعة الاجتماع إلا بعد انتخاب البابا”.
وشدّد حنكش على “المضي بدعم معوض بانتظار أن يسمي الفريق الآخر مرشحه. فإما ان نذهب الى المنافسة وكل فريق ينتخب مرشحه أو أن نتفاهم على مرشح آخر، ونحن على استعداد للسير بأي مقاربة أخرى”، معتبراً أن “الفريق الآخر لم يسمّ مرشحه بعد إفساحًا في المجال للتفاهم مع النائب جبران باسيل على مرشح بديل عنه. لكن المشكلة لدى هذا الفريق أن كل واحد فيهم يرى أنه الأصلح لخوض الانتخابات، وهذا ما يسمى بصراع أهل البيت”.