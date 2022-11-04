حنكش: هذا غير مقبول!‏

رفض عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش، المقاربات التي تضع الفريق السيادي والفريق الآخر في كفة واحدة وتحميلهما مسؤولية الفراغ.
وأشار في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية، إلى “أننا أمام عملية انتخابية وقد أعلنا عن مرشحنا منذ الجلسة الأولى وهو مرشح واضح لديه برنامج متكامل، وعلى الفريق الآخر أن يسمي مرشحه ونذهب الى الانتخابات ونقبل بالنتيجة أيا تكن. لكن أن يستمر هذا الفريق باستخدام الورقة البيضاء وتعطيل النصاب فهذا غير مقبول”.
وقال حنكش: “ما حصل بالأمس في المجلس يؤكد عدم جدية هذا الفريق بالتعاطي السياسي”، كاشفا أنه طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحويل الجلسة إلى جلسة انتخاب الرئيس فلم يوافق، “فانسحبنا لأنه في بلد ينزف بشكل يومي وهو منهار اقتصاديا، من المعيب على نواب منتخبين وحائزين على ثقة الناس الا يكون تعاطيهم السياسي على مستوى الازمة التي نعيشها”.