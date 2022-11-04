حنكش: هذا غير مقبول!‏

رفض عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش، المقاربات التي تضع الفريق السيادي والفريق الآخر في كفة واحدة وتحميلهما مسؤولية ‏الفراغ‎. ‎

وأشار في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية، إلى “أننا أمام عملية انتخابية وقد أعلنا عن مرشحنا منذ الجلسة الأولى وهو مرشح واضح لديه ‏برنامج متكامل، وعلى الفريق الآخر أن يسمي مرشحه ونذهب الى الانتخابات ونقبل بالنتيجة أيا تكن. لكن أن يستمر هذا الفريق ‏باستخدام الورقة البيضاء وتعطيل النصاب فهذا غير مقبول”.‏

وقال حنكش: “ما حصل بالأمس في المجلس يؤكد عدم جدية هذا الفريق بالتعاطي السياسي”، كاشفا أنه طالب رئيس مجلس النواب نبيه ‏بري بتحويل الجلسة إلى جلسة انتخاب الرئيس فلم يوافق، “فانسحبنا لأنه في بلد ينزف بشكل يومي وهو منهار اقتصاديا، من المعيب ‏على نواب منتخبين وحائزين على ثقة الناس الا يكون تعاطيهم السياسي على مستوى الازمة التي نعيشها‎”.‎