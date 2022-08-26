خبر العتمة الشاملة ليس بجديد... وصفر كهرباء

بالتزامن مع المشهد السياسي القاتم، كانت مؤسسة “كهرباء لبنان” تعلن الاستسلام لصفر تيار على كافة الأراضي اللبنانية. قبل أن يعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنه ”بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أُعطيت الموافقة لمؤسسة كهرباء لبنان على استخدام جزء من الفيول “غرايد ب” المخزن في معملي الجية والذوق والذي يقدر بـ40 الف طن بهدف تفادي الوقوع في العتمة الشاملة مع قرب نفاد مادة الغاز اويل لزوم تشغيل معمل الزهراني”.
وفي المقابل، يُفيد مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان عبر “الأنباء” أن محاولة بدء تشغيل المحركات العكسية في معملي الزوق والجية قد تواجه مشاكل، لافتة إلى أن “المشكلة الأولى هي توقف الشركة المولجة بأعمال الصيانة والتشغيل في كلا المعملين، أما المشكلة الثانية بسبب الإشكالية التي حصلت مع المشغل حيث اعتبر الأخير بأن شحنة الفيول الأخيرة “غرايد ب” غير مطابقة للمواصفات على عكس نتائج فحوصات المختبر”.
لذا، يتوقف إعادة تشغيل معملي الزوق والجية وتفادي العتمة الشاملة على موافقة الشركة العمل من جديد، بالاضافة الى الاشكالية المتمثلة في مدى مطابقة شحنة الفيول للمواصفات.
بكل الأحوال لقد اعتاد اللبنانيون على العتمة ولم يشكّل بيان مؤسسة ”كهرباء لبنان” أي جديد على يومياتهم المظلمة على كافة المستويات وقد أجبرتهم الأزمة على الحلول مكان الدولة حتى بتأمين الكهرباء.