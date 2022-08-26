خبر العتمة الشاملة ليس بجديد... وصفر كهرباء

بالتزامن مع المشهد السياسي القاتم، كانت مؤسسة “كهرباء لبنان” ‏تعلن الاستسلام لصفر تيار على كافة الأراضي اللبنانية. قبل أن يعلن ‏وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنه ‏‏”بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أُعطيت الموافقة لمؤسسة ‏كهرباء لبنان على استخدام جزء من الفيول “غرايد ب” المخزن في ‏معملي الجية والذوق والذي يقدر بـ40 الف طن بهدف تفادي الوقوع ‏في العتمة الشاملة مع قرب نفاد مادة الغاز اويل لزوم تشغيل معمل ‏الزهراني‎”.‎

وفي المقابل، يُفيد مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان عبر “الأنباء” أن ‏محاولة بدء تشغيل المحركات العكسية في معملي الزوق والجية قد ‏تواجه مشاكل، لافتة إلى أن “المشكلة الأولى هي توقف الشركة ‏المولجة بأعمال الصيانة والتشغيل في كلا المعملين، أما المشكلة ‏الثانية بسبب الإشكالية التي حصلت مع المشغل حيث اعتبر الأخير ‏بأن شحنة الفيول الأخيرة “غرايد ب” غير مطابقة للمواصفات على ‏عكس نتائج فحوصات المختبر‎”.‎

لذا، يتوقف إعادة تشغيل معملي الزوق والجية وتفادي العتمة الشاملة ‏على موافقة الشركة العمل من جديد، بالاضافة الى الاشكالية المتمثلة ‏في مدى مطابقة شحنة الفيول للمواصفات‎.‎

بكل الأحوال لقد اعتاد اللبنانيون على العتمة ولم يشكّل بيان مؤسسة ‏‏”كهرباء لبنان” أي جديد على يومياتهم المظلمة على كافة المستويات ‏وقد أجبرتهم الأزمة على الحلول مكان الدولة حتى بتأمين الكهرباء‎.‎