خليل: التواصل مقطوع… لا أحد يتكلم مع أحد!

كشف المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل لـصحيفة “الجمهورية”، رداً على سؤال عمّا آل اليه ملف تشكيل الحكومة، “انّ التواصل مقطوع ولا أحد يتكلم مع أحد، وأسباب هذا الانقطاع مجهولة”.

وعن ارتباط ولادة الحكومة بالظروف الاقليمية والدولية، أشار خليل الى “اننا في لبنان أسهَل ما علينا هو تكبير الحجر وربط الامور بالخارج، وتعقيدات التأليف يمكن ان تحلّ داخلياً”.

من جهة أخرى، قال خليل: “تقدمنا باقتراح قانون إخضاع الادارات والمؤسسات العامة للتدقيق الجنائي، ونحن حريصون على إقراره في أسرع وقت ممكن لإنجاز التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة. ومن خلال هذه الخطوة أكدنا اننا على جهوزية تامة لِحلّ كل العراقيل التي تحول دون إتمام مهمة التدقيق، وسنسهّل الامور الى اقصى الحدود. وفي النهاية الكرة في ملعب السلطة التنفيذية، فإمّا إعادة التواصل مع شركة “ألفاريز اند مارسال” وإمّا اتخاذ قرار باعتماد شركة أخرى”.