درباس: تشكيل الحكومة مؤجل الى حين توقف التنافس الدولي على المنطقة

لفت الوزير السابق رشيد درباس الى ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “يجابه التعطيل عن الشعب اللبناني كافة، لأنه يدرك ان هذه المعادلة الجغرافية الفريدة التي ساهمت في العام 1920 بإنشاء دولة لبنان الكبير تحولت مع مرور الزمن الى قطعة شطرنج بدأت مع تقسيم فلسطين واستضافة لبنان لمئات ألوف اللاجئين الفلسطينيين، ثم دخول لبنان في الصراعات العربية وسياسة الأحلاف الدولية والتدخلات السورية في لبنان ومعاملتهم اللبنانيين معاملة قاسية في فترة الانقلابات التي كانت تشهدها سوريا بسبب لجوء بعض الانقلابيين الى لبنان، لكن الأمور بقيت مضبوطة بعض الشيء حتى اندلاع الحرب الأهلية والدخول السوري، فتغيرت لعبة التوازنات وأصبحت مختلفة جدا، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة في المنطقة وتقسيم العراق وتقديمه هدية لايران، وصولا الى الأحداث في سوريا واليمن وانعكاسه على الوضع في لبنان، لذا أصبح البطريرك الراعي يرى لبنان قطعة شطرنج بعد التدخل التركي والروسي وحزب الله”.

وأضاف درباس في حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية: “وبما ان البطريرك الراعي هو المؤتمن على الكنيسة المارونية التي كان لها فضلٌ بإنشاء الكيان اللبناني، أصبح يدرك جيدا ان ما يفعله الإيرانيون في لبنان مخالف للطبيعة ولن يُكتب له النجاح بنهاية الأمر، ولكن من الآن وحتى تاريخ فشل المشروع الايراني يكون لبنان قد اندثر ولم تعد تفيده التسويات، لذلك يرى الراعي استحالة للحل الطائفي طالما هناك حزب مسيطر على لبنان، فالأمور برأيه تتطلب حلا عاما لإخراج لبنان من هذه الدوامة لأن لعبة التوازنات في المنطقة تغيرت كثيرا”.

وحول تشكيل الحكومة، قال درباس: “قام الراعي بمبادرة هادئة واستمع الى الطرفين عون والحريري، واطلع من كل منهما على الأسماء المنوي توزيرها في الحكومة، ولقد لفتته اللائحة التي قدمها له الحريري”، كاشفا ان الحريري طلب منه (أي من درباس) ان يسمي سيدة من طرابلس لتولي وزارة العدل. ولفت في ضوء كل ما حصل إلى ان تشكيل الحكومة مؤجل الى حين توقف التنافس الدولي على المنطقة.