دعوات للاجئين الفلسطينيين في لبنان للتوجّه نحو الحدود

تجنبت الفصائل الفلسطينية في لبنان إصدار أي بيان برفض أو دعم ‏إطلاق الصواريخ أو اختراق الحدود. كما لم يصدر أي موقف من ‏جهة رسمية لبنانية حول التطورات على الحدود الجنوبية.‏

وأعلن القيادي في حركة «فتح» في لبنان، اللواء منير المقدح، عن ‏‏«اتصالات تقوم بها الفصائل مع الجهات اللبنانية المختصة للسماح ‏بتحرك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتجاه الحدود الجنوبية في ‏مسيرات شعبية كبيرة». ‏

وقال المقدح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نخشى النتائج التي ‏ستترتب عن ذلك لأننا نعتبر أنه آن الأوان بعد 73 عاما للشعب ‏الفلسطيني أن يتحرر ويحرر أرضه بعدما تأكد لنا أن المفاوضات ‏ليست إلا لتضييع الوقت والأرض».‏

وردا على سؤال، اعتبر المقدح أنه «لا حاجة لإطلاق صواريخ كالتي ‏أطلقت أخيراً من الأراضي اللبنانية لتسقط في البحر طالما أن ‏الصواريخ الفلسطينية تستهدف تل أبيب».‏

واطلعت «الشرق الأوسط» على مقاطع صوتية تدعو اللاجئين ‏الفلسطينيين في مخيمات لبنان لتجمعات كبيرة يوم غد الأحد عند ‏الحدود الجنوبية.‏

ونفى مصدر عسكري لبناني لـ«الشرق الأوسط» ما تم تداوله عن ‏قيام الجيش ليل الخميس بتوقيف الأشخاص الذين قاموا بإطلاق ‏الصواريخ، مؤكدا أنه لا يوجد موقوفون لدى الجيش الذي عثر على ‏‏3 صواريخ موضوعة في أحد البساتين.‏