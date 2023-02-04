السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دوكان عن الإصلاح في لبنان: نبحث عن تعديلات صغيرة

منذ 50 دقيقة
بيار دوكان

بيار دوكان

نداء الوطن
A A A
طباعة المقال

أنهى أمس السفير الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان زيارته لبيروت، والتي خصصت لبحث العقبات التي تؤخر جر الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن.

وعقد دوكان لقاء صحافياً مصغراً بحضور “نداء الوطن”، ووُجه إليه استفسار عن معاني تصريح سابق للرئيس ايمانويل ماكرون أكد فيه ان ميقاتي “اصلاحي” مقارنة مع السياسيين الآخرين، فقال دوكان: “بتنا نعمل على صعيد ملاحظة بعض التعديلات الصغيرة الذاهبة في الاتجاه الصحيح quelques petits ajustements dans le bon sens، وذلك في مقارنة بين ما كان الوضع عليه في 2019 والآن”. واستدرك دوكان للإشارة الى مرحلة حكومة حسان دياب التي شهدت محاولة اصلاح ودخول في تفاوض مع صندوق النقد. وأوضح “أن (بعض) ليس كل، و(صغيرة) ليست كبيرة، و(تعديلات) ليست الاتقان الكامل”.

وقال: “أي تقدم مهما كان صغيراً يشكل فارقاً مع المرحلة السابقة”، مشيراً الى أن الفرنسيين يرصدون أي تقدم مهما كان صغيراً، ضارباً مثل تعديل قانون السرية المصرفية الذي يُعتقد أنه ليس مثالياً، وأردف بالقول: “أما نحن فنعتقد أنه لا وجود للإتقان الكامل بعين الاقتصاد السياسي، وليس العين المحاسبية”. وضرب مثلاً آخر هو تعديل سعر الصرف، معتبراً أن 15 ألف ليرة للدولار أفضل بكثير من 1500 ليرة، حتى لو لم يكن خطوة كافية باتجاه هدف توحيد اسعار الصرف. وهنا يستدرك دوكان مرة أخرى ليميز الموقف الفرنسي عن موقف صندوق النقد الدولي. وختم رداً عما اذا كان ميقاتي اصلاحياً: “كل المسألة تكمن في ما نقارن”.

    المزيد من الصحافة

    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم
    مجلس النواب اللبناني
    هل تُعقد جلسات تشريعيّة؟
    أدوية -تعبيرية
    هل يُرفع الدعم عن كافة أدوية الأمراض السرطانية؟

    الأكثر قراءة

    لحظة انفجار مرفأ بيروت
    بالفيديو.. فيلم وثائقي عن انفجار مرفأ بيروت سيكون فضيحة وزلزالاً مدوياً!
    أحد فروع "فرنسبنك"
    فرنسبنك يغلق كافة فروعه على خلفية قرار قضائي!
    القاضي بيتر جرمانوس
    بيتر جرمانوس: ميشال عون دمّر نصر الله.. ولا أستبعد عقوبات على مصرف لبنان