fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

دول الخليج تحذر: لن نساعد حكومة حزب الله

منذ 30 دقيقة
مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

نقل عائدون من دولة خليجية كبرى اجواء غير مشجعة تجاه مستقبل الوضع في لبنان، حيث عكس هؤلاء استياء بالغاً من اصرار بعض الاطراف في لبنان على المنحى العدائي ضدّ كل الدول الصديقة والشقيقة للبنان، وفي مقدمها دول الخليج، التي لطالما كانت الى جانب لبنان وقدّمت اليه الدعم في الاوقات الصعبة.

واكّد هؤلاء، أنّ هذا المنحى لا يخدم لبنان على الاطلاق، بل يجعله رهينة لغايات من يريد أن يغيّر هويّة لبنان، ويُخرجه من موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب، ويُدخله في الفلك الايراني، وتبعاً لذلك، فإنّه مع استمرار هذا المنحى من غير الطبيعي أن يعوّل على دور خليجي مساعد للبنان في ظل هذا الوضع، وخلاصة الامر أنّ احداً من العرب، ودول الخليج بالتحديد، لن يفتح خزائنه لمساعدة لبنان.

واللافت في ما نقله العائدون من الدولة الخليجية الكبرى، تأكيدهم على انّ وضع لبنان لن ينحو في اتجاه الإنفراج، طالما أنّه رهينة في يد حزب الله وسياساته التي تخدم ايران. ومن هنا، فإنّهم يقاربون ملف تأليف الحكومة بحذر بالغ، من زاوية سيطرة حزب الله عليها، وكذلك من زاوية عدم السماح لها في تنفيذ برنامج الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي، وفي خلاصة الامر، لن نبادر الى مساعدة حكومة حزب الله.

    المزيد من الصحافة

    تشكيل الحكومة
    العقل السياسي في إجازة مفتوحة… لا حكومة
    الراعي من بعبدا
    محركات التأليف تعود الأسبوع المقبل بمواكبة من الراعي
    لبنان
    لبنان على قائمة الدول الميؤوس منها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوازات السفر
    إليكم أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2021
    ذئب
    بالفيديو: بعد أن هاجم كلابه وحصانه… رجل يخنق ذئباً ضارياً بيديه العاريتين
    رائد فضاء
    “ضرائب” عمل رواد الفضاء… ضعف البصر وتلف الحمض النووي