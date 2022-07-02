ربط نزاع الرئاستين.. ولا حكومة جديدة!

جاء في النهار:

يمكن القول ان مسار تاليف الحكومة اتخذ في اللقاء “العملاني” الثاني بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعدما قدم الثاني تشكيلته الحكومية التي لم تنزل بردا وسلاما على قلب رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والحزبي ، بدأ يحول هذا المسار الى “ربط نزاع” بينهما لا يبدو من الصعب التكهن معه بانه سيتحول بدوره الى مسار تضييع للوقت واستنزافه . بدت معالم مسار تبادل الضربات “تحت الزنار” واضحة من خلال “ثلاثية” الاقتراحات التي رد بها رئيس الجمهورية على تشكيلة التعديل الوزاري الخماسي التي قدمها ميقاتي بما يطلق الانطباعات الى ان طرح الأطر المتطايرة لمشاريع الحكومات يثبت ما يتخوف منه الجميع من ان حكومة تصريف الاعمال وحدها باقية وثابتة وان ثمة استبعادا يتنامى ويكبر باطراد لامكان تشكيل حكومة جديدة . وإذ سيطغى “المشهد العربي” في بيروت اليوم على المشهد السياسي الداخلي من خلال الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب ومندوبيهم في فندق الحبتور ، فلن يكون خافيا على احد ان عيون الرصد للوزراء والديبلوماسيين العرب لن تغيب لا عن معالم الازمة الحكومية الناشئة التي بدأ العدد المحدود من وزراء الخارجية العرب الذين وصلوا الى بيروت بمعاينة الأجواء الرسمية المحيطة بها ، ولا عن طلائع الاحاديث في الكواليس الضيقة حول افاق احتمالات الاستحقاق الرئاسي كما توافرت معلومات ل”النهار” في هذا الشأن . ومع ان هذه المحطة العربية في بيروت اليوم لا تحجب بدورها معالم التأزم الكبير والعميق في الواقع العربي فان جانبا من عدم كثافة حضور وزراء الخارجية تسأل عنه السلطة الرسمية اللبنانية في الدرجة الأولى بفعل سياساتها وخنوعها في حماية العلاقات العريقة التاريخية بين لبنان وغالبية الدول العربية والخليجية . وهو امر يرجح ان تظهر بعض معالمه ان في الاجتماع اليوم او على هامشه في اللقاءات الجانبية .

اللقاء الثاني

وبالعودة الى المشهد الحكومي عقد اللقاء الثاني بين الرئيسين عون وميقاتي صباح امس في قصر بعبدا وتداولا التشكيلة الحكومية المقترحة. ولدى مغادرته القصر، لم يدل ميقاتي بأي تصريح فيما أفادت بعبدا رسميا انه تم خلال اللقاء، طرح بعض الأفكار والاقتراحات، علماً ان لقاء آخر سيعقد بين الرئيسين عون وميقاتي مع بداية الأسبوع المقبل، لاستكمال البحث والتشاور.

ومن ثم افادت المعلومات المسربة عن اللقاء ان ميقاتي عاتب الرئيس عون وأبدى أمامه استياءه من تسريب تشكيلته الحكوميّة السابقة معتبراً أن هذا الأمر لا يجوز. وافيد ان تم طرح مجموعة من الأفكار المتعلقة بتعديلات على بعض الحقائب وزيادة عدد الوزراء وأنّ عون اقترح على ميقاتي 3 خيارات لتسهيل #تشكيل الحكومة، هي: الخيار الأول: توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً على أن تضمّ وزراء سياسيين وذلك لتأمين تغطية سياسية للحكومة التي ستواجه استحقاقات مهمّة في المرحلة المقبلة كما قال عون لميقاتي. الخيار الثاني: تعديل في الحكومة المستقيلة واستبدال بعض الأسماء ولكن بشكل تتأمّن فيه معايير التوازن وليس بالشكل الذي اقترحه ميقاتي في تشكيلته السابقة. الخيار الثالث: تبقى الحكومة المستقيلة على حالها ولكن مع تفعيلها.

وفي موقف فرنسي جديد من لبنان شددت الخارجية الفرنسية في بيان لها امس على انه “يجب إجراء الانتخابات الرئاسية وفق المواعيد الدستورية، وعلى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة في أسرع وقت على أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات الأساسية”. واعتبرت انه يقع على عاتق ممثلي الشعب اللبناني العمل في اسرع وقت لخدمة مصالح البلد العامة نظرا الى التدهور المتواصل في ظروف اللبنانيين المعيشية”.

تقدم المفاوضات

في غضون ذلك بدا واضحا ان لبنان الرسمي يتعامل مع معطيات متراكمة حول تقدم يحصل في ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل . وفي هذا السياق اجتمع الرئيس عون قبل ظهر امس في قصر بعبدا، مع السفيرة الاميركية دوروثي شيا في حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وعرض معها للعلاقات اللبنانية – الأميركية وسبل تطويرها في كل المجالات. وتم التطرق الى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين . واطلعت شيا رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات التي اجراها الوسيط الأميركي مع الجانب الإسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود، والتقدم الذي تحقق في هذا المجال. وستتواصل الاتصالات اللبنانية – الأميركية، والأميركية – الإسرائيلية، لمتابعة البحث في هذا الملف.

كما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى السفيرة شيا وقبلها بو صعب في عين التينة. وأفادت المعلومات ان تقدما جديا يتحقق باطراد وان ثمة حرصا اميركيا متناميا على إنجاح الوساطة بأسرع وقت . ولاحقا، زارت شيا، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وتناول اللقاء مواضيع عدة أبرزها التوقيع الاخير لعقود الغاز مع مصر وسوريا في 21 حزيران المنصرم وهنّأته شيا على التوقيع .ووضعت شيا الوزير في أجواء زيارتها الأخيرة الى واشنطن ودعم الادارات الاميركية مجتمعة للبنان وعلى مستوى الرئاسة أيضا.وكشفت عن تقدم حصَل على مستوى الضمانات بما يتعلّق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر، مشيرةً الى أن “العمل جارٍ من أجل تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز لما له من ارتدادات إيجابية على المنطقة بأكملها”.

الوزراء العرب

اما في ما يتصل باجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه بيروت اليوم لمناسبة ترؤس لبنان هذه الدورة، فاكتمل توافد الوزراء والمندوبين العرب الى بيروت وكان في مقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية اليمني احمد عوض بن مبارك . ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على رأس وفد من الجامعة، وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب. و امل ابو الغيط ان “يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا ، وان يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل “.واشار الى ان “كل الدول العربية ستشارك في هذا اللقاء باستثناء سوريا المجمدة عضويتها “، لافتا الى ان ليس هناك من جدول اعمال او افكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده”.

ووصل وزير الخارجية التونسي ثم وزير الخارجية الكويتي ناصر المحمد الصباح الذي اعلن: “نحن سعداء للغاية بتواجدنا في جمهورية لبنان الشقيق وحضورهذا الاجتماع التشاوري العربي المهم، خصوصا أن عالمنا العربي والمنطقة يمران في ظروف دقيقة للغاية، وهو ما يستوجب منا جميعا تعزيز مسيرة العمل العربي والتعامل مع هذه التحديات بإيجاد صورة موحدة ومستدامة لهذه التحديات”. وشكر لرئيس الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب “استضافتنا في هذا الاجتماع”، معتبرا أن “الاجتماع التشاوري هو فرصة للوزراء للتباحث في هذه الأمور بكل أريحية من غير جدول أعمال ومن غير الإطار، الذي يكاد أن يكون تقليديا، وعادة ما يكون مقيدا بالنسبة إلى المشاورات في الإطار الذي يتم تنظيمه كل ثلاثة أشهر في اجتماعات جامعة الدول العربية، لكن عندما يكون الاجتماع في مثل هذا الجو، فإنه يعطي فرصة أكثر لنقاش هذه الأمور. وإن شاء الله نخرج برؤية موحدة، بما يفيد عالمنا العربي ومسيرة العمل العربي المشترك”.

وردا على سؤال، قال الصباح: “بالنسبة إلى علاقة لبنان مع الكويت، فهي علاقة عضوية وعلاقة في السراء والضراء”.وأضاف: “كل ما يمس لبنان يمس الكويت، واستقرار لبنان من استقرار الكويت، ورخاء لبنان من رخاء الكويت، وازدهار لبنان من ازدهار الكويت، فيكفي وجود الأعداد الهائلة من الكويتيين الذين يفضلون قضاء جزء كبير من عطلتهم في هذا البلد المضياف”. وأكد أنه على “تواصل مع وزير الخارجية في كل المواضيع”، مشيرا إلى أن “هناك خطة ممنهجة لتعزيز علاقتنا في كل المجالات، وعلى مختلف الصعد، بطريقة مفيدة للبلدين”.

واقام ميقاتي مساء مادبة تكريمية للوزراء العرب في السرايا والقى كلمة جدد فيها “تأكيد التزام لبنان بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه اي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل ارضها ، ومنع الاساءة الى الدول العربية او تهديد أمنها”.

وناشد “الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه”.

وقال “يمر لبنان بمرحلة انتقالية دقيقة ومعقدة وسط معاناة من أزمات متعددة الأوجه، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية تضاف اليها مشكلة النازحين السوريين،وقد عملت حكومتنا على وضع الاسس الكفيلة بتجاوزها، ونحن ننتظر مؤازرتكم لاستكمال خطوات المعالجة ووضع بلدنا على سكة التعافي ضمن الامكانات المتاحة”.

واضاف”أجدد التأكيد في هذا اللقاء ايضا على التزام لبنان بما سبق واعلنته بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه اي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل ارضها ، ومنع الاساءة الى الدول العربية او تهديد أمنها. كما اناشد الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وكما أن العرب يعتبرون بيروت عاصمتهم فان لدى كل لبناني مخلص قناعة بان كل بلد عربي هو وطنه الثاني”.