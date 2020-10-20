استمع لاذاعتنا

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى باسيل

منذ 6 دقائق
النائب جبران باسيل

النائب جبران باسيل

اللواء
A A A
طباعة المقال

اوضحت مصادر دبلوماسية ان استثناء لقاء المسؤول الاميركي دايفيد شنكر مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في زيارته الاخيرة للبنان يعتبر رسالة شديدة الوضوح من الادارة الاميركية من السياسة التي اتبعها الاخير من موقعه السابق كوزير للخارجية او كصهر لرئيس الجمهورية يؤثر بفاعلية مفرطة في رسم وتحديد افق السياسة الخارجية التي ينتظرها والتي تصب لمصلحة حزب الله وإيران في المنطقة والعالم على حساب مصالح الشعب اللبناني وضد المصالح الاميركية.

وهذا لا يمكن السكوت عنه او تجاوزه دون القيام بردات فعل ومواقف حازمة للتعبير الصريح عن رفض قاطع لمثل هذه السياسات المعتمدة، في حين ان مصلحة لبنان واللبنانيين تتطلب سياسات اكثر واقعية تلتزم بسياسة الناي بالنفس والابتعاد عن الانخراط في سياسات المحاور والتحالفات التي تسيء وتضر بمصلحة لبنان العليا.

واشارت المصادر الى الخطاب الاخير لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ذكرى ١٣تشرين والذي حمل فيه مسؤولية تردي الأوضاع المالية والاقتصادية بلبنان للولايات المتحدة الأمريكية عندما قال ان سبب الازمة هو قلة الدولار والمسؤول عنها الذي يطبع الدولار وان لم يسم الدولة المعنية عن ذلك ولكن بالطبع وصلت الرسالة بوضوح الى الجانب الاميركي الذي يراكم سلسلة انتهجها باسيل طوال توليه المسؤولية السياسية التيار وحتى الخطاب الاخير الموجه الى الادارة الاميركية مباشرة.

المزيد من الصحافة

أسرار الصحف اللبنانية
أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم
الدولار
الدولار بلا سقف… وصورة سوداوية!
نبيه بري
بري متفائل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة تعبيرية لـ الخوارزمي
صور: لماذا تمسك العرب بالأرقام الهندية وتمسك الغرب بأرقام الخوازمي؟
صورة من الفيديو
بالفيديو: مشهد صاعق يهز العراق لإمرأة ترمي طفليها بنهر دجلة
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
عام على الانهيار.. كيف باتت الليرة في دوامة أسعار الصرف الستة؟