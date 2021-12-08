روسيا لإيران: كفّوا عن استعمال لبنان ساحة للهجوم على الخليج

تتابع روسيا بدقة مجريات الأحداث في لبنان، وتسعى جاهدة لمساعدته في الخروج من أزماته من دون التدخل في شؤونه الداخلية أو الوقوف مع طرف ضد الآخر. وبدا اهتمام روسيا جلياً من خلال تقديمها صور الأقمار الاصطناعية العائدة لتفجير مرفأ بيروت. ولكن هل تدخلت روسيا إلى جانب إيران للضغط باتجاه استقالة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، كما أفادت بعض وسائل الاعلام؟

نفت مصادر “السياسة الكويتية” هذا الموضوع جملةً وتفصيلاً، لكنها في المقابل، تؤكد أن موسكو تدخلت، بطلب من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، لحل الوضع بين لبنان والخليج وأجرت اتصالات مع الإيرانيين والخليجيين.

وأشارت المصادر إلى أن “مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف طهران، تحدث مع الإيرانيين بما معناه يجب الكف عن استعمال لبنان ساحة للهجوم على الخليج لأن وضعه لم يعد يحتمل وهو قابل للانفجار”.