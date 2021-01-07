زيارة عون إلى بكركي تزخم حراك الراعي

لا توحي التطورات السياسية التي سُجّلت في الايام الماضية على الساحة المحلية بأن المساعي التي يفترض أن تتحرك من جديد على الخط الحكومي، وأبرزها للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ستتمكن من فتح أي ثغرة في جدار الحائط المسدود.

حتى زيارة “المعايدة” التي قام بها، صباح أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون الى بكركي، لم تحمل ما يبدد هذا الانطباع، غداة “القصف المتبادل” في اليومين الماضيين بين تيارَي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وزار عون الصرح البطريركي، امس، حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وعقدت خلوة في الجناح البطريركي بين الرئيس عون والبطريرك استمرت 45 دقيقة، تحدث بعدها رئيس الجمهورية الى الصحافيين.

فقال: “جئنا اليوم نعايد غبطته، لأن الظروف منعتنا من ان نكون هنا يوم عيد الميلاد. وتكلمنا في الأوضاع العامة التي لا تزال مكتومة، لأن كل الذي يحصل معنا لا يحكى في الاعلام، بسبب ان كل واحد يكتب في الاعلام مع الأسف على هواه. وان شاء الله يكون هذا اللقاء مثمرا في هذا الموضوع”.

وعمّا حكي ان هذا اللقاء كان يمكن ان يجمعكم فيه البطريرك مع الرئيس الحريري، على ان يكون لقاء مصارحة واتفاق على حكومة من دون محاصصة، قال: “هذا احتمال”.

وكشفت تقارير إعلامية فور مغادرة عون بكركي أن “البطريرك الراعي اقترح جمع الرئيسين عون والحريري، وبعبدا لم تمانع وكذلك الحريري، إلا أن الاتفاق على موعد لهذا اللقاء اليوم لم يحصل”.

وأشارت إلى أنه “في لقائهما اليوم (أمس) اقترح البطريرك الراعي على رئيس الجمهورية ان يجمعه والحريري في لقاء مصارحة للاتفاق على تأليف حكومة من دون محاصصة، وتتابع بكركي عملها على ترتيب هذا اللقاء بمكانه وزمانه في الايام المقبلة”.

واستدعت التسريبات الإعلامية توضيحا من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، الذي قال انه “لا صحة للمعلومات التي نشرت عن أن اجتماعاً كان سيعقد صباح اليوم (أمس) في بكركي، بين الرئيس عون والرئيس الحريري برعاية من البطريرك”.

وأضاف: “والصحيح أن مثل هذا الطرح عرضه البطريرك الراعي على رئيس الجمهورية خلال اجتماعهما اليوم (أمس)، ولم يكن الرئيس عون على علم مسبق به. فاقتضى التوضيح”.