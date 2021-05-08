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سفير فرنسي سابق: هذه هي الاخطاء التي ارتكبتها باريس

8 - مايو - 2021
فرنسا

فرنسا

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رأى سفير فرنسي سابق مطلع على خفايا دبلوماسية بلاده لـ”الشرق الأوسط” أن الخطأ الأول الذي ارتكبته باريس يتمثل في أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان أول من سارع بالتوجه إلى بيروت بعد يومين فقط من انفجار المرفأ في 4 آب لم يستغل الفرصة المتاحة والاستثنائية لفرض تنفيذ رؤيته مستفيداً من كون الطبقة السياسية بما فيها رئاسة الجمهورية والحكومة والأحزاب في حال وهن شديد وعديمة القدرة على مقاومة الضغوط.

والخطأ الثاني أن باريس وفّرت الوقت اللازم للسياسيين الذين أعادت تأهيلهم بشكل غير مباشر من خلال جعل الخلاص عن طريقهم، لالتقاط أنفاسهم متجاهلةً أن لديهم قدرة فائقة على متصاص الصدمات والأزمات.

أما الخطأ الثالث أن الرئيس الفرنسي شدد على “المحفزات” التي عرضها على الدولة وعلى السياسيين مثل الدعوة إلى مؤتمر دولي لمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة إعمار ما هدمه الانفجاران وتوفير المساعدات الإنسانية وغيرها من وسائل “الإغراء”.

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