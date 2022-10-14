شرذمة واضحة في صفوف النواب... أي رئيس سيُنتخب؟

اعتبر النائب أحمد رستم أن جلسة الأمس والجلسة التي سبقتها أظهرتا انقسامات وشرذمة واضحة في صفوف النواب، ما لا يمكّن اي فريق من تبني أي مرشح دون الفريق الآخر، وهذا يحتم الاتفاق على رئيس جمهورية لا من فريق ٨ آذار ولا من فريق ١٤ آذار.

ودعا في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى ضرورة الحوار والتوصل الى رئيس إنقاذ لأن موضوع النصاب المقدّر بـ ٨٦ نائبا يؤكد أن كل فريق بإمكانه تعطيل النصاب، ما قد ينسحب على مواضيع مثل مناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ولذا المطلوب رئيس يستطيع ان يقنع كل الفرقاء بأنه قادر على إنقاذ لبنان من أزمته، يقود ورشة إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي انطلاقا من الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا، وأن يعيد ربط لبنان بمحيطه العربي وتحسين علاقاته بكل دول العالم، والأهم ان يعيد الجميع إلى كنف الدولة.