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شقير: العلاقات مع دول الخليج خط احمر

منذ ساعتين
الوزير السابق محمد شقير

الوزير السابق محمد شقير

الأنباء الكويتية
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قال رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير: ان العلاقات مع دول الخليج خط احمر، شاء من شاء وأبى من أبى، وان الاقتصاد اللبناني مبني على حسن التعاون مع دول الخليج من حيث الاستيراد والتصدير والاستثمار، متمنيا على المخلصين ان يسعوا دائما لإعادة هذه العلاقات اللبنانية العربية الخليجية خاصة مع المملكة العربية السعودية بأسرع وقت ممكن.

وقال شقير بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من الهيئات الاقتصادية: معروف اليوم ان هناك فريقا لا يعرف الى أين يأخذنا، وهناك غياب تام للكثير من القوى السياسية، نحن اليوم نناشد، كما ناشد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الجميع بصحوة ضمير، واستقالة وزير، لو حصلت لكنا أنقذنا بها صناعة لبنان، لكن للأسف نعلم من وراء عدم الاستقالة وما أسبابها.

وأضاف: القطاع الصناعي اليوم في خطر، وقد أبلغنا سماحته بتصميم معظم الصناعيين على الهجرة، الصناعة اذا غادرت لبنان لا تعود إلا بعد سنوات، نسمع مواقف تتحدث عن كرامة الشعب اللبناني والمواطن اللبناني، وأي كرامة لشعب لا يجد قوت يومه ولا حليب أطفاله ولا دواء مرضاه ولا كهرباء ولا ماء، فكيف تعرفون الكرامة؟! بتفقيره وتجويعه وإذلاله، هل هذه هي الكرامة؟! الكرامة في ان يجد المواطن اللبناني دولته قد أمنت له كل حاجاته التي تجعل منه مواطنا منتجا مستقرا آمنا يتعلم أولاده في المدارس والجامعات ويجدون كل مقومات العيش الكريم، الكرامة هي أن يشعر المواطن بالاكتفاء، أما اليوم فإن الشعب اللبناني للأسف يعيش في إذلال مستمر.

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