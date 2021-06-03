صراع "يا قاتِل يا مقتول" على أشلاء دولة اشبه بـ"هيكل عظمي"

كأنه “صندوق باندورة” اللبناني يَخْرج منه كل يوم عنوانٌ يثير “الذعرَ” في بلدٍ لم تَعُدْ “السيناريوات المُرْعِبة” حيال الأفق المسدود لأزمته الشاملة تخيف المعنيين بها المنخرطين، خصوصاً على جبهة تأليف الحكومة، بصراعِ “يا قاتِل يا مقتول” على أشلاء واقعٍ مالي واقتصادي ومصرفي ونقدي ومعيشي مدمّر ومؤسساتٍ مهشَّمةٍ لدولةٍ باتت أشبه بـ”هيكل عظمي”.

ففي حين كانت تتناوَبُ على صدارة مسلسل البؤس اللبناني أزمات البنزين والكهرباء والدواء وسط تحذيراتٍ متوالية من تفكُّك النظام الصحي وقطاع الاستشفاء بعد انضمام المختبرات الطبية الى “ضحايا” الانهيار المالي، خطفت الأضواء “التشظيات المدوية” للقرار الإعدادي الموقت المثير للجدل الذي أصدره مجلس شورى الدولة وقضى بوقف تنفيذ التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 لليرة للدولار.

ومنذ إعلان “المركزي” الأربعاء الالتزام بالقرار (المُلْزِم له) في بيان وجّهه إلى المصارف، بدا أن هذا “الفتيل” قابل للاشتعال السريع، بعدما “ارتعد” صغار المودعين الذين وجدوا أنفسهم أمام خطر تعميق غرز “السكين” والإمعان في تدفيعهم الفاضح لتكلفة إطفاء خسائر القطاع المصرفي، المفلس مع “وقف الإعلان”، من جيوبهم وبـ “هيركات” مشين كان يوازي قبل القرار نحو 75 في المئة قياساً إلى السعر الحقيقي للدولار في السوق الموازية (13 ألق ليرة) فكيف إذا اعتُمد السعر الرسمي الذي ما زال 1510 ليرات.

وفيما كانت تتمدّد الضوضاء الكبيرة التي أثارها قرار “شورى الدولة” (نيته كانت ضمان حقوق المودعين وقيمتها الحقيقية وتَرَكَ التباسات بعدم ذكره بصريح العبارة وجوب دفْع الودائع بعملتها) ثم “المركزي” واللذان أحدثا غباراً كثيفاً مصرفياً وسياسياً وعكسا حال التخبط والعشوائية التي يعيشها لبنان، تزايدتْ المَخاوف ليل الأربعاء – الخميس مع ملامح انفجار شعبي بوجه هذا التطور الذي بدا أنه سيكون النقطة التي تطفئ كأس الغضب الكامن في نفوسٍ لا تتوانى عن تلقي الصفعات المؤلمة وكأن “منشار” الانهيار لا يأكل “صعوداً ونزولاً” إلا من… لحمها الحيّ.