صورة المرحلة المقبلة قاتمة حتى موعد الانتخابات النيابية والرئاسية

كل الكلام استُهلك، وكل المبادرات استُنفدت، وكل المحاولات باءت بالفشل. فالعناد السياسي أقوى من أي كلام، ومن أي مبادرة، ومن أي محاولة من أصحاب النيات الحسنة الخائفين على البلد وناسه.

والناس كل الناس يأسوا وملوا الإنتظار، الى درجة إنعدم لديهم الأمل الذي ضاقت فسحته الى حدود انعدام العيش مع الذل اليومي في تأمين أبسط مقوماته، فيما الأزمات تتوالد وتتكاثر كالجراد في دولة تتحلل شيئا فشيئا مع طعن مؤسساتها وقوانينها وضرب هيبتها.

وفي ظل هذا الواقع تبدو صورة المرحلة المقبلة قاتمة، وفق مصادر سياسية رأت أنها ستستمر حتى موعد الانتخابات النيابية وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأعربت المصادر لـ”الأنباء” عن خشيتها من أن “يكون الهدف من إفشال تشكيل الحكومة الوصول الى هذين الإستحقاقين من دون أن يكون هناك حكومة تشرف على الانتخابات النيابية ليؤدي ذلك الى تأجيل الإستحقاقين وكذلك الانتخابات البلدية التي تصادف هي الأخرى في العام المقبل، وما قد يمتد ليطال استحقاق انتخابات رئيس الجمهورية”.

ورأت المصادر أن “عدم خيط الأمل الوحيد الموجود يتلخص بعدم إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري توقف مبادرته بعد، وهذه بحد ذاتها إشارة الى أن بري لم يستسلم وهو يتابع إتصالاته ولو بعيداً عن الإعلام”.