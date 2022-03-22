صيد ثمين لقوى الأمن والتجار يخزّنون السلع.. ماذا في أسرار الصحف المحلية؟

أبرز ما جاء في اسرار الصحف ليوم الثلاثاء 22 آذار 2022:

الجمهورية

إعتبر أحد الوزراء أنّ اهم ما في خطة الكهرباء أنها لا تمنح اياً من القوى السياسية الشعور بالانتصار أو بالهزيمة.

يحسم مرجع مسؤول مسألة دعمه لوائح إنتخابية في اللحظه الأخيرة كما فعل تجاه قرار سابق متصل بخوضه الإنتخابات.

طلبت مرجعية أمنية التكتم على صيد ثمين بانتظار استكمال التدابير الآيلة إلى توقيف معاونيه الخطرين.

اللواء

وُضع مسؤول كبير قبل سفره بأجواء قضت بنصحه بعدم تكرار الدعوة لمرجع روحي دولي بزيارة لبنان في هذه المرحلة!

لا يُخفي مصدر في المجموعات ذات الانتماء لخط مناهض لحزب بارز من أن وضعاً جديداً، سيحدث بعد تسجيل اللوائح، لجهة الدعم والتنسيق والمساعدات.

تواجه مجموعات الحراك نقاشات داخلية خطيرة: أحد هذه النقاشات يتركز على المشاركة بقوة بالانتخابات، فيما يجاهر آخرون بالمقاطعة لإظهار هزالة التمثيل



نداء الوطن

خصص حزب لبناني مخصصات شهرية لعدد من العائلات في مختلف الدوائر الانتخابية بقيمة مليوني ليرة شهرياً من المتوقع أن تستمر لغاية حزيران من العام الجاري.

تبين أن لجنة المال والموازنة رفضت زيادة أي إنفاق يتعلق بالشأن الاجتماعي والصحي والتربوي في موازنة 2022 بحجة الالتزام بضرورة إقرار موازنة تقشفية لتحقيق متطلبات وشروط صندوق النقد الدولي.

‏لوحظ أن بعض تجار المواد الغذائية بدأ باستئجار مستودعات في البقاع والشمال بهدف تخزين وتجميع المواد الغذائية تحسباً لأي أزمة تموين قد تطرأ بسبب التطوّرات الدولية بهدف بيع المواد المحتكرة في السوقين اللبنانية والسورية.

الأنباء

إشارات إيجابية حيال اتصالات تجري بين جماعة سياسية وحزب عريق حول تفاهم انتخابي في أكثر من دائرة.

ما يشهده تيار سياسي من ظاهرة الخلافات حيال الترشيحات للانتخابات لم تحصل في أي فريق سياسي لسنوات طويلة مضت.