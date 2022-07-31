ضرورة لعقد جلسة مجلس النواب

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إلى أن “ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه برّي واضح وضوح الشمس بأن مجلس النواب ما زال لديه الوقت الكافي لإقرار الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد، وهو بموجب الدستور لا يتحوّل الى هيئة ناخبة إلا قبل عشرة أيام من المهلة الدستورية أي قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية”.

وقال في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية: “بالطبع هناك مجال لعقد جلسات لهذا الغرض، وهناك ضرورة لعقدها، فمن دون اصلاحات لن يحصل لبنان على شيء من الدعم المطلوب”.

وعن إمكانية تشكيل حكومة فيما تبقى من وقت، لم يستبعد هاشم “عقد اللقاء الثلاثي الذي قد يفضي لتشكيل الحكومة إذا ما صدقت النيات، فلبنان برأيه بلد عجائب وغرائب ومن الممكن عقد هكذا اجتماع والاتفاق على تشكيل الحكومة، فالمطلوب برأيه التنازل للبنان وليس مستبعدا حصول ذلك”.

أما في ما خص ترسيم الحدود وتمسك بري بحقل قانا كاملاً وزيارة هوكستين المتوقعة، أكد هاشم “موقف بري وضرورة تمسك لبنان بحقل قانا كاملا وعلى هذا الاساس تستكمل مفاوضات الترسيم. هذا حق للبنان من دون نقصان، متوقعاً أن يحمل هوكشتاين معه العرض الذي توصل اليه مع اسرائيل وعلى أساسه يقرر لبنان اما اسئناف مفاوضات الترسيم او الامتناع عن المشاركة الى حين اقرار الجانب الاسرائيلي بحق لبنان في حقل قانا كاملا”.