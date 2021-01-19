ضغط بكركي يربك باسيل

تتحلّل ‏الدولة والنقاش في تشكيل حكومة انقاذية لا يزال غارقاً في البحث عمن يبادر إلى تطييب الخواطر بين بعبدا وبيت الوسط وإعادة لمّ الشمل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تحت وطأة إلحاح البطريرك الماروني بشارة الراعي وضغطه المتصاعد لحثّ عون على دعوة الحريري إلى لقاء “غسل قلوب” يزيل “لطخة” الإهانة التي تعرض لها على لسان الأول.

ونقلت مصادر واسعة الاطلاع، لـ”نداء الوطن”، أنّ ضغط بكركي في هذا الاتجاه بات يشكل عنصراً مربكاً لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي يبدو في الآونة الأخيرة وكأنه “ملبّك” في إيجاد السبل الآيلة لمقارعة المبادرة الكنسية، بعدما باءت بالفشل كل محاولاته السابقة لإجهاضها أو الالتفاف على جوهرها، بفعل إصرار الراعي على المضي قدماً في مبادرته والنأي بها عن “المعايير المفتعلة” ومنزلقات العصبية الطائفية التي سعى باسيل إلى تأجيجها “في النفوس والنصوص” عبر شعارات تحاكي تحصين الشراكة المسيحية في عملية التأليف.