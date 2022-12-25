"طفح الكيل".. موقف الراعي "لا يحتمل التفسير"!

كان لافتًا موقف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في عظة الميلاد وحديثه عن مخطط يستهدف لبنان من خلال تعطيل انتخاب رئيس جمهورية يفقده أي سلطة شرعية.

الراعي اتّهم البعض بالعمل على تهديم دولة لبنان الكبير، مجدداً المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية والدعوة لعقد مؤتمر دولي لاجل لبنان برعاية الامم المتحدة.

المطران بولس صياح لفتَ في حديث الى جريدة “الانباء” الالكترونية إلى أن “موقف الراعي واضح ولا يحتمل التفسير ونحن نؤيده مئة في المئة.

كما أضاف أنّ الراعي لم يقل هذا الكلام إلّا بعد أن طفح الكيل وهو يتكلم بإسم الناس، والشعب لم يعد يقوى على الاحتمال، فالدولار على مشارف الـ٥٠ ألفاً ولم تعد لديه قدرة على مواجهة هذا الارتفاع وانعكاسه على كافة مرافق الحياة، لذا فمن الضروري انتخاب الرئيس وتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية”.