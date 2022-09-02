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ظاهرة غريبة لم تتدخل فيها الحكومة

منذ ساعة واحدة
المحروقات

المحروقات

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مضت وجوه مختلفة من الأزمات الحياتية والخدماتية نحو مزيد من التعقيدات وكان من ابرزها امس ظاهرة غريبة لم تتدخل فيها الحكومة ورضخت لها وزارة الطاقة وتركت الأمور عرضة لإجراءات غير مسبوقة في تسعير المحروقات من شأنها اذا تمادت وتكررت ان تضع البلاد امام اضطرابات واسعة.

ذلك ان تسعيرتين جديدتين للمحروقات صدرتا امس في اليوم نفسه لم تفصل بينهما سوى ساعات بزعم ارتفاع سعر الدولار على منصة صيرفة.

فبعد تسعيرة صباحية، أصدرت وزارة الطاقة تسعيرة ثانية بعد الظهر تضمنت ارتفاعاً كبيراً بأسعار المحروقات بعدما علت أصوات أصحاب المحطات.

وأصبحت على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 601000 ليرة لبنانية بزيادة 17000ليرة لبنانية، بنزين 98 أوكتان: 615000 ليرة لبنانية بزيادة 18000 ومازوت751000 ليرة لبنانية بزيادة 32000، دفعة واحدة.

    المصدر :
  • النهار

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