عتمة مالية وسياسية وكهربائية في لبنان.. والحلول حتى الآن “ترقيعية”!

بسرعة قياسية، تبددت المناخات الإيجابية التي أعقبت تأليف الحكومة اللبنانية. فالبلاد تواصل غرقها في العتمة سياسيا وماليا وكهربائيا، فيما سعر صرف الدولار عاد ليلامس خط العشرين الف ليرة وسط ارتفاع كبير في اسعار المحروقات، ومراكمة مستويات الفقر والبطالة.

وبينما تستمر الحلول الترقيعية، فإن الحكومة على موعد مع ثلاث محطات رئيسية خلال الاسبوع الحالي. الأولى، تتعلق بجلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، حيث ستطلع من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على نتائج مباحثاته في كل من مصر والأردن، اضافة الى الاستماع إلى خطط الوزراء.

اما المحطة الثانية، فتتعلق بخطة الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، التي ستتبلور مع وصول المدير التنفيذي للصندوق محمود محيي الدين.

أما المحطة الثالثة، فستحدد مآل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع العدو الصهيوني، في ضوء وصول الوسيط الأميركي الجديد آموس هوشسيتن، إلى بيروت، يرافقه وفد أميركي رفيع المستوى.

وعلى خط أزمة الكهرباء التي بلغت ذروتها السبت مع انفصال الشبكة، ما ادى الى غرق لبنان في العتمة، فقد تمكن الجيش اللبناني من تأمين مخرج مؤقت عبر تزويد كهرباء لبنان بجزء من مخزونه من مادة الغاز أويل، فعادت التغذية لثلاث ساعات، على مدى ثلاثة ايام. في وقت أعلن وزير الطاقة انه تم الحصول على موافقة مصرف لبنان على 100 مليون دولار لشراء الفيول، وهذا سيساعد في زيادة ساعات التغذية بحلول أواخر الشهر الجاري.

وبموازاة الرهان على مشروع استجرار الغاز من مصر، اعلنت القناة العبرية الـ12 ان الغاز الذي سينقل من مصر هو غاز صهيوني. واضافت ان واشنطن تشرف على خطة نقله لإنقاذ لبنان من الظلام، مضيفة ان الغاز المصري سيتدفق الى لبنان في غضون عام او أكثر اذا سارت الخطة على ما يرام.

وفيما يتحضر لبنان لاستقبال وفد اميركي الخميس برئاسة فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية، لا تزال تداعيات زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان تشغل الساحة اللبنانية. وكشفت مصادر اعلامية عن ان «زبدة» الزيارة تظهّرت في اللقاء الذي جمع عبداللهيان الى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، في الضاحية الجنوبية.

وبحسب مصادر لموقع «القوات اللبنانية» كان اتفاقٌ بين الرجلين على ضرورة الاستفادة من امساك حزب الله بمفاصل المؤسسات الدستورية لتوسيع النفوذ الايراني في لبنان، وطلب عبداللهيان من نصرالله الضغطَ في اتجاه أن توافق الحكومة على تلزيم ايران عمليةَ بناء معملي كهرباء، في بيروت والجنوب، وايضاً لتقبل بأن يكون لطهران دورٌ في ورشة اعادة بناء مرفأ بيروت في مسعى لتطويع بيروت «اقتصادياً»، بعدما امسكت بها سياسياً واستراتيجياً.

وفي سياق متصل، اكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ان لبنان واقع تحت الاحتلال الإيراني وزيارة وزير الخارجية الايرانية اشبه بزيارة جنرال الى المواقع التي كسبها فجال على رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لتفقد المواقع السياسية التي سقطت بيده بفعل استسلام المنظومة وتسوياتها.

وشدد الجميّل على ان الوقت حان لنزع الشرعية السياسية عن هذه الوصاية عبر الانتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي الى مراقبة اممية للعملية الانتخابية، محذراً من أنّ اللعب في موضوع الانتخابات من شأنه أن يؤدي إلى أخطار لا أحد يعرف مضاعفاتها.

5 مسلمات لمفاوضة صندوق النقد

فيما تتواصل الازمات وتتضاءل الآمال بقدرة الحكومة على النهوض بالبلاد، رأى وزير البيئة ناصر ياسين ان لبنان بحاجة الى سنتين من ادارة الأزمة للبدء بعدها بمسار التعافي الطويل، مركزا على 5 مسلمات يجب ان تتمحور حولها مفاوضات صندوق النقد:

• توحيد سعر صرف الدولار.

• إقرار قانون الكابيتال كونترول.

• تنظيم القطاع المصرفي وحماية المودعين.

• تحضير موازنة 2022.

• وأخيرا معالجة مشاكل قطاع الطاقة.