عراجي: الوضع الصحي اليوم مقلق

أكد رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب عاصم عراجي، أنّ “الوضع الصحيّ اليوم مقلق”.

وشرح في حديث لصحيفة “الجمهورية” أنّ ما يدعو للقلق هو “تخطّي نسبة الإصابات الإيجابية عتبة الـ 8 في المئة، فيما المسموح عالمياً من قبل منظّمة الصحة العالمية هو 5 في المئة، إضافة الى ارتفاع عدد الوفيات في الوباء، ناهيك عن شغور حوالى 400 سرير في غرف العناية الفائقة، والتفشي في المدارس والجامعات”.

وحذّر عراجي من التفلّت من الإجراءات الوقاية.

وجدد مطالبته “الالتزام بالإجراءات الوقائية، خصوصاً أنّ القطاع الصحي يمرّ بظرف دقيق وصعب يترافق مع هجرة عدد كبير من الأطباء والممرضين والممرضات، وإقفال أقسام كورونا في عدد من المستشفيات خصوصاً الخاصة منها في الأشهر القليلة الماضية كون الإصابات انخفضت في شهري حزيران وتموز، وبسبب الأزمة الإقتصادية والنقص في الطواقم الطبّية أضِف الى كلّ ذلك الكلفة الإستشفائية المرتفعة”.

ولفت عراجي الى أنّ نسبة المسجلين على منصة وزارة الصحة لا تتعدّى الـ 52 في المئة، لذلك يدعو الجميع للتسجيل وتلقّي اللّقاح، لأنّ الأرقام تشير الى أنّ 95 في المئة من المصابين الذين دخلوا العناية الفائقة هم من غير الملقّحين.