عراجي: لإجراءات أقسى مع دفع تعويضات للطبقات الفقيرة

حذّر رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب عاصم عراجي من أنّ “الذهاب باتجاه ما يُسمى مناعة القطيع عمل غير أخلاقي ولا نُفضّل الذهاب إليه إطلاقاً لأنّه سيؤدّي إلى خسائر فادحة وكبيرة في الأرواح، والمطلوب من الناس الالتزام بالإجراءات والتعليمات والوقاية، لأنّه مهما كانت الخطوات والقرارات المتّخذة فلن تصل إلى النتيجة المرجوّة ما لم يلتزم الناس”.

وطالب عراجي وبما يُشبه إجماع لجنة الصحّة عبر ”نداء الوطن” ‏”بإجراءات أقسى في الإقفال ممّا قررته اللجنة الوزارية مع دفع تعويضات للطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود واليومي بدل أن يذهب الدعم إلى كبار التجّار”، معتبراً أنّ “ما تقرر قد يحدّ من ارتفاع عدد الإصابات ولكنّه لا يُعطي النتائج المرجوة”.

وشدّد رئيس لجنة الصحّة على أنّ “السيطرة على وباء كورونا تحتاج إلى فترة من الوقت ومزيد من الالتزام بانتظار وصول اللقاح والبدء فيه مع عدد من المصابين، إلى نسبة 70 بالمئة من الناس”.

كلام عراجي جاء بعد جلسة عقدتها لجنة الصحّة النيابية أمس الثلاثاء، ناقشت خلالها الوضع الصحّي السيّئ وموضوع كورونا والتدابير التي اتخذتها اللجنة الوزارية.

وذكّر عراجي بالفوضى التي عمّت ليلة رأس السنة وغياب تطبيق الإجراءات الوقائية والاستهتار الذي جعل الملتزمين يدفعون الثمن من خلال نقل الوباء إلى داخل المنازل وإلى الأسرة.