عطالله: من يريد وزارة الطاقة فليأخذها مداورة

اعتبر وزير المهجرين السابق غسان عطاالله في حديث لصحيفة “الانباء الكويتية” ان “التعنت على صيغة حكومة من 18 وزيرا، هو الذي يؤخر تأليف الحكومة”، مشددا على أنّ “التيار الوطني الحر لم يقل يوما انه نريد ان يكون الممثل فقط للطائفة المسيحية في الحكومة، والحصول على كل الحقائب، وهو مع تمثيل جميع الأطراف”.

وكشف أن “هناك التفاصيل على أسماء الحقائب، ومن يريد وزارة الطاقة فليأخذها مداورة ويأخذ التيار غيرها”، مؤكدا أنّ فريقه السياسي “لم يفعل كغيره الذي أراد الاحتفاظ بحقيبة ما له، لذلك فإن الأمور ليست عنده، انما في مكان آخر”.

وتعليقا على العقوبات الأميركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صرح عطاالله “ان التيار سيتوجه من خلال مكتب محاماة في الولايات المتحدة لمعالجة الموضوع بالطريقة القانونية، حسب القوانين في الولايات المتحدة الأميركية، وهم بصدد تحضير كل الأوراق الخاصة بالملف”.