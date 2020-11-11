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عقيص: عدنا إلى الصفر في تشكيل الحكومة

منذ 40 دقيقة
جورج عقيص

جورج عقيص

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رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عقيص «أن الوضع عاد الى المربع الأول، والى نقطة الصفر في موضوع تشكيل الحكومة»، معتبرا ان “التشاؤم سيد الموقف، والكلام يتجه نحو السلبية، لأنه بمجرد العودة في مكان ما الى النهج السابق في التشكيل، وعدم تطبيق المداورة إلا على فريق واحد، فلن يقبل الفرقاء الآخرون الراغبون في ان يكون لهم دور في الحكومة بهذا الأمر”.

وكشف في تصريح لـصحيفة “الأنباء الكويتية” أنّه “حتى الساعة ليس هناك اخبار مشجعة”، متمنيا “فصل موضوع العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن مسار تأليف الحكومة، وعدم ربطهما مع بعضهما البعض، كي لا تشكل العقوبات ورقة ضاغطة”.

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