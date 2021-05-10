علوش: كل الأحزاب اللبنانية أصبحت بموقع الاتهام

رأى نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن كل الأحزاب اللبنانية أصبحت بموقع الاتهام، معتبرا أنها أصلا في الحقيقة “ليست أحزابا إنما مجموعة من القبائل على رأسها رئيس قبيلة… وهي تعاملت مع البلد على هذا الأساس من خلال تناتش خيراته”.

وأشار علوش في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أنه حتى الساعة “لم يتحدد سواء للداخل أو الخارج شكل البدائل المطروحة عن الأحزاب والقوى التقليدية، ما يوجب أن يدفعنا للعودة لطرح خيارات سياسية وطنية اقتصادية اجتماعية لا قبائلية… فما يعنينا كسر الحصار المحلي لا الحصار الخارجي، لأن ما يهم الأحزاب هو الناخب اللبناني وليس أي شيء آخر”.