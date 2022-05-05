عناوين الصحف الصادرة اليوم

الديار:

انتخابات المغتربين غدا «ونبش القبور» بين التيار والقوات وموقف لجنبلاط في ٧ أيار

أعنف هجوم سعودي على الحريري… وميقاتي الى جانب دريان والبخاري والسنيورة

العميد ياسين لـ «الديار»: حقوقنا البحرية لا يجب ان «يمتطيها» البعض خدمة لمصالحهم الانتخابية

البناء:

تصعيد روسيّ إسرائيليّ في أوكرانيا… ولافروف: حتى هتلر كان بعض دمه يهودياً

السنوار يعلن بدء مرحلة فكّ حصار غزة وتحرير الأسرى بالتنسيق مع «محور القدس»

ميقاتي: في مصرف لبنان 11 مليار دولار… والخبراء: ما يعادل اليوروبوند

اللواء:

بروڤة الاقتراع غداً… وشبح التعطيل فوق مرحلة ما بعد 15 أيار

ميقاتي يرفع الغطاء عن سلامة ويتوقع صعوبات بانتخاب الرئيس.. ودريان للمشاركة الكثيفة بالتصويت

النهار:

غداً انطلاق الانتخابات وسط غليان تصاعدي

الجمهورية:

قطار المغتربين ينطلق غداً.. ومخاوف عــلى أمن الصناديق .. والسلطة تطمئن

الانباء:

الانتخابات في أول محطاتها الاغترابية غداً… الممانعة قلقة وتوزّع إشاعات التعطيل

الشرق الاوسط:

تغيير مراكز الاقتراع يهدد بالطعن بنتائج انتخابات المغتربين اللبنانيين

الدعوات إلى عدم مقاطعة الانتخابات تنعكس إيجاباً على «الشارع السني» اللبناني.