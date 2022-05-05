عناوين الصحف الصادرة اليوم

الديار:
انتخابات المغتربين غدا «ونبش القبور» بين التيار والقوات وموقف لجنبلاط في ٧ أيار
أعنف هجوم سعودي على الحريري… وميقاتي الى جانب دريان والبخاري والسنيورة
العميد ياسين لـ «الديار»: حقوقنا البحرية لا يجب ان «يمتطيها» البعض خدمة لمصالحهم الانتخابية
البناء:
تصعيد روسيّ إسرائيليّ في أوكرانيا… ولافروف: حتى هتلر كان بعض دمه يهودياً
السنوار يعلن بدء مرحلة فكّ حصار غزة وتحرير الأسرى بالتنسيق مع «محور القدس»
ميقاتي: في مصرف لبنان 11 مليار دولار… والخبراء: ما يعادل اليوروبوند
اللواء:
بروڤة الاقتراع غداً… وشبح التعطيل فوق مرحلة ما بعد 15 أيار
ميقاتي يرفع الغطاء عن سلامة ويتوقع صعوبات بانتخاب الرئيس.. ودريان للمشاركة الكثيفة بالتصويت
النهار:
غداً انطلاق الانتخابات وسط غليان تصاعدي
الجمهورية:
قطار المغتربين ينطلق غداً.. ومخاوف عــلى أمن الصناديق .. والسلطة تطمئن
الانباء:
الانتخابات في أول محطاتها الاغترابية غداً… الممانعة قلقة وتوزّع إشاعات التعطيل
الشرق الاوسط:
تغيير مراكز الاقتراع يهدد بالطعن بنتائج انتخابات المغتربين اللبنانيين
الدعوات إلى عدم مقاطعة الانتخابات تنعكس إيجاباً على «الشارع السني» اللبناني.