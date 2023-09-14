الخميس 29 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023 |
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عودة الهدوء الحذر الى محاور عين الحلوة

منذ 31 دقيقة
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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تراجعت حدّة الاشتباكات التي عنفت صباحاً على مُختلف محاور مخيّم عين الحلوة، لتبلغ منسوب الهدوء الحذر، بعدما انعدمت أصوات القذائف والرصاص، وفتحت طريق الأوتوستراد الشرقي الذي يربط الجنوب بمدينة صيدا.

واسفرت الجولة الجديدة من الاشتباكات عن سقوط عدد من الجرحى. علماً أن اشتباكات عين الحلوة كانت حصدت 10 قتلى معظمهم لحركة فتح واكثر من مئة جريح. وتحدثت مصادر امنية في صيدا عن ان جولة الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة بعد ظهر اليوم اسفرت عن سقوط خمسة قتلى، 3 لحركة فتح وعنصر محسوب على اللينو وعنصر محسوب على الإسلاميين وعدد من الجرحى. ما يرفع عدد حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها الخميس الماضي الى ١٢ قتيلا واكثر من ١١٠ جرحى.

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