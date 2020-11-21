عون متمسك بـ”حصرية” اختيار الوزراء المسيحيين

ألغيت الاحتفالات بالاستقلال بسبب فيروس «كورونا، ويوجه رئيس الجمهورية ميشال عون، مساء رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ77 للاستقلال، يتناول فيها التطورات الراهنة.

الى ذلك قالت مصادر سياسية لـ”الشرق الأوسط”، إن رئيس الجمهورية ميشال عون «لا يزال يصر على أن يكون له الحق الحصري في اختيار الوزراء المسيحيين، وهذا ما يتعارض مع الصلاحيات التي أناطها الدستور اللبناني برئيس الحكومة المكلف، الذي يجيز له دستورياً التوقيع على المرسوم الخاص بالتوافق مع رئيس الجمهورية. وسألت المصادر: «لماذا اضطر عون للتراجع عن بعض أسماء الوزراء المسيحيين من أهل الاختصاص ومن ذوي الكفاءات بعد أن وافق عليها الحريري؟

وأضافت المصادر أن النائب جبران باسيل «يريد مصادرة التمثيل المسيحي في الحكومة ظناً منه بأنه يحمي نفسه من العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وبالتالي «يريد السيطرة على الثلث المعطل في الحكومة لتمرير رسالة بأن هذه العقوبات لن تؤثر على مستقبله السياسي.