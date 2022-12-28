غرائب وعجائب لبنان في الـ 2022.. ما هي "أكبر عجيبة"؟

شهد لبنان في العام 2022 أحداثاً كثيرة ومحطات سياسية واجتماعية واقتصادية، إلا أن بعض المواقف لا يصحّ وصفها إلا في خانة الغرائب والعجائب، وإليكم أبرزها:

الطائرات والرصاص الطائش

عدد كبير من الضحايا يسقطون في لبنان بسبب الرصاص الطائش في مناسبات عدة، وطبعاً بسبب السلاح المتفلّت، ولكن الغريب أن يكون مطار بيروت الدولي في مرمى هذا الرصاص، وقد أصيبت طائرة تابعة للخطوط الجوية اللبنانية قادمة من الأردن، في 10 تشرين الثاني، برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مدرج المطار، وكان على متنها النائبة بولا يعقوبيان.

واقيات ذكرية في البرلمان

فضيحة دارت أحداثها هذه المرة في مكاتب مجلس النواب، حيث أثارت النائبة سينتيا زرازير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن تعرضها للتحرش تحت قبة البرلمان، وعن اكتشافها واقيات ذكرية مستخدمة ومجلات “بلاي بوي” في المكتب الذي تم تسليمها إياه بعد نجاحها في الانتخابات النيابية ودخولها الندوة البرلمانية.

النيابة لأشهر فقط

لم يهنأ كل من رامي فنج وفراس سلوم بنيابتهما ودخولهما الى البرلمان، ولم تطل إقامتهما في ساحة النجمة إلا لأشهر قليلة حتى إصدار المجلس الدستوري قراراً بإبطال نيابتهما في 24 تشرين الثاني لصالح كل من فيصل كرامي وحيدر ناصر.

صفعة الوزير

في حادثة تفاعل معها اللبنانيون على مدى أيام، وغالباً بالتعاطف، تعرّض وزير الطاقة وليد فياض في شهر نيسان الى مضايقة من قبل عدد من الأشخاص، وتطوّر الامر الى دفعه وصفعه على وجهه.

قتلته بعد أسبوع على الزفاف

في جريمة أثارت استغراباً كبيراً، أقدمت سيدة سورية على قتل زوجها عبر إطلاق النار عليه. وفي التفاصيل أن “السيدة السورية (هـ . م. ج) أطلقت النار على زوجها (ص. ع. م) في بلدة بريتال، التابعة لقضاء بعلبك بمحافظة الهرمل، فأصابته في بطنه وأردته قتيلاً”، علماً أن الجريمة تأتي بعد 10 أيام على زواجهما.

سيارته مقابل جثمان طفله

في حادثة صادمة من الصعب أن تحصل في أي دولة تحترم شعبها، قام حسين البعريني، من عكار، بتسليم سيارته الى المستشفى مقابل استلام جثمان طفله الذي توفي بعد 24 يوماً في المستشفى، ولم يتمكن الوالد من تسديد الفاتورة. وانتشرت صورة حسين وهو يحمل جثمان طفله ويخرج سيراً على الأقدام من المستشفى ولاقت تعاطفاً كبيراً على مواقع التواصل.

قضاة لا يعملون

بقي لبنان طيلة الأشهر الأخيرة من العام 2022 بلا قضاء نهائياً بعد اتخاذ القضاة قراراً بالاعتكاف وعدم العمل، وبالتالي تعطيل العدالة بشكل كامل. واقع قلّ ما يحدث في العالم، فالقضاء هو الجسم الأخير الذي يمكن أن يطاله الشلل وإلا تحوّلت الشعوب والمجتمعات الى فريسة للجريمة.

المصرف في قبضة سالي

فعلتها سالي حافظ، الشابة اللبنانية التي اقتحمت فرع مصرفها في السوديكو، مشهرة سلاحها، ولم تخرج قبل حصولها على جزء من وديعتها من أجل علاج شقيقتها. والمضحك كان أن المسدس الذي استخدمته في عملية الاقتحام في 14 أيلول لم يكن حقيقياً.

سباحة على الأوتوستراد

صحيح أنها ليست المرة الاولى التي تغرق فيها طرقات لبنان بمياه الامطار، إلا ان ما حصل في 30 تشرين الثاني كان ضرره كبيراً جداً بعدما غرقت جونيه ودخلت المياه الى المنازل والمحال التجارية، وتحوّل الاوتوستراد الساحلي الى بحر عائم، وقد سقطت ضحية في حصيلة هذا النهار.

الدولار أكبر عجيبة

وأما الحدث الذي يبقى في الصدارة طوال هذا العام، فهو الدولار، ويستحق لقب “أكبر عجيبة”، بعدما احتار اللبنانيون بأمره متى يرتفع سعره ومتى يتراجع، ودائماً بسحر ساحر. فسعر الصباح ليس كسعر المساء والعكس صحيح. ولا يزال العرض مستمراً.