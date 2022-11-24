فرنجيّة يسوّق نفسه في باريس

نقلت معلومات لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيّة يقوم على خط موازٍ بعملية “التسويق لنفسه لدى الفرنسيين”، بحيث كان قد أوفد إلى العاصمة الفرنسية موفداً من قبله لمحاولة استمالة التسوية الرئاسية التي تعمل عليها باريس لمصلحة ترشيحه تحت عنوان أنه “الأقدر على تأمين تقاطعات إقليمية ودولية في سدة الرئاسة الأولى”، غير أنّ موفد فرنجية لم يسمع “جواباً إيجابياً ولا سلبياً من الفرنسيين إنما مزيداً من التأكيد على أن باريس معنية بدعم كل ما يمكن أن يؤمن التوافق اللبناني الداخلي حيال الاستحقاق الرئاسي”.

وبانتظار ما ستسفر عنه اتصالات الجانب الفرنسي مع الدول المؤثرة في الاستحقاق الرئاسي لا سيما منها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإيران، أكدت المعلومات أنّ فرنجية يواصل تفعيل قنوات تواصله المفتوحة مع القيادة الروسية منذ زيارته الأخيرة لموسكو، خصوصاً وأنّه “سمع دعماً روسياً صريحاً لترشيحه مع وعد بأن تعمل الدبلوماسية الروسية ما بوسعها للدفع باتجاه تعزيز حظوظه الرئاسية مع الدول الحليفة والصديقة”.