فضائح “الخارجية” تابع… المنظومة تفعل المستحيل لمنع انتخاب المغتربين

بقي ملف انتخابات المغتربين محل تجاذب في ظل العمل المشبوه الذي تقوم به دوائر في وزارة الخارجية خدمة للتيار الوطني الحر، وقد اتهم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق، في حديث مع “الأنباء” الالكترونية، من سماهم بـ “المنظومة الفاسدة تفعل المستحيل لمنع انتخاب المغتربين بعد تأكدهم أن اقتراعهم لن يصب لصالح هؤلاء هذه المرة”، مذكرا بما فعلوه لإقرار الدائرة ١٦، و”لمّا فشلوا قبلوا على مضض بأن يصوت المغتربون للنواب الـ ١٢٨، لكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أوعز الى وزير الخارجية المحسوب على خطه السياسي تحديد أمكنة اقتراع المغتربين في الولايات البعيدة ما يفرض عليهم تكاليف باهظة بغية الوصول الى مراكز الاقتراع. وعلى سبيل المثال تحديد مركز اقتراع في كوستاريكا التي لا يمكن الانتقال اليها الا بالطائرة، وهكذا بالنسبة للولايات الاسترالية حيث كل مراكز الاقتراع حددت في أماكن بعيدة والوصول اليها يكلف مبالغ مالية كبيرة، هذا عدا عن فضيحة جوازات السفر، وكل ذلك لعرقلة مشاركة اهلنا في الاغتراب في العملية الانتخابية”.

وأضاف اسحق: “الكل يعلم ان المغترب يقترع لصالح لبنان وليس لأي شيء آخر”، واصفا تصرفات وزير الخارجية بأنها “لا تنم عن أي حس بالمسؤولية، ولهذا السبب طرحنا كتكتل الجمهورية القوية الثقة به”، مشيرا إلى أنه “عندما كان التيار الوطني يطالب بمساعدات مالية من المغتربين كان يلتقي بهم في أماكن قريبة أما عندما شعروا ان التصويت لن يكون لمصلحتهم عمدوا الى تشتيتهم وضرب عزيمتهم لمنعهم من المشاركة بالانتخابات”.